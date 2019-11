Petropar descalifica en nueva licitación a Sol Petróleo SA

El hecho no pasa desapercibido, a partir de que en la anterior licitación donde fue considerada ganadora, la citada firma fue la única que cumplió las exigencias frente a otras oferentes, entre ellas, la de un ciudadano de origen africano que el año pasado se dedicaba a vender ropas en San Lorenzo.

Esta vez un documento difundido vía WhatsApp señala que el comité evaluador descalificó a Sol Petróleo SA por no presentar estados financieros de ningún año, referencia bancaria autenticada y datos inconsistentes sobre los años de constitución de la empresa.

En la nueva subasta de la licitación pública internacional para la adquisición de gasolina Ron 91, fue adjudicada la firma Trafigura.

Patricia Samudio, titular de la empresa estatal, dijo ayer que esta fue una licitación a la baja y solamente del premio que se redujo sustancialmente y es de USD 35 dólares, cuando en la anterior estuvo por encima de 60 dólares.

Apunto que Sol Petróleo fue descalificada porque no cumplió al no presentar su balance firmado y lo hizo mal, como ya ocurrió con otras empresas en varias licitaciones. Dijo que la anterior adjudicación si acompañó las exigencias requeridas y se mantiene invariable.

Por su parte, el abogado y ex diputado, Luis Villamayor, afirmó que “estos documentos revelan algo descarado, debido a que el propio comité de evaluación informa que Sol Petróleo fue descalificada por varias razones”. Afirmó que en los datos se observa que la empresa no cumple con las exigencias, pero que no fueron alertadas en la que fue adjudicada en octubre. “Veo que aquí estamos ante documentación de contenido falso y el contrato debe ser anulado de inmediato”, aseveró.