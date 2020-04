Pesquisa por comentarios en las redes

El citado funcionario había publicado en su Twitter: “Yo soy funcionario del Estado y el pueblo no me paga mi salario, me paga el Estado”, tras la polémica que se generó por los recortes de salarios dispuestos por el Ejecutivo ante la crisis sanitaria por el Covid-19.

La Corte aclaró que trabaja en el Juzgado de Pedro Juan desde el año 2011 y percibe un salario de G. 3.081.930, y no de G. 37 millones como se había publicado en las redes.