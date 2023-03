Peña dice que Paraguay es un país rico

Dijo que los ingenieros agrónomos, forestales y veterinarios se dan cuenta de la riqueza porque conocen y estudiaron.

“Lo que ustedes saben y yo sé no sirve de nada si no nos involucramos en política partidaria. No vamos a solucionar el problema detrás de un escritorio. Nosotros no vamos a solucionar un problema de Paraguay en la universidad. Es importante la academia, es importante la práctica de cualquier disciplina, pero mucho más importante es que las cosas ocurran”, aseveró. Acotó que en un país democrático ocurre en la política partidaria. Insistió en que la riqueza de Paraguay está en el campo.