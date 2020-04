Pastoral prevé repartir 4.500 platos de comida por día en parroquias

“Actualmente tenemos 15 comedores en marcha, desde mañana (por hoy), van a estar operando, con la capacidad de producir 4.500 platos de comida diariamente”, manifestó Ricardo González, coordinador de la Pastoral Social, al comentar que en algunas parroquias –que ya contaban con infraestructura y equipos– ya vienen entregando alimentos a las familias de escasos recursos, a quienes les afectó sensiblemente la medida de aislamiento total por el coronavirus.

Las zonas de los bañados Norte y Sur, y otras comunidades de Limpio, Areguá y Luque están en la órbita de esta cruzada. “Queremos ir multiplicando, incorporando más comedores para que lleguen a las comunidades vulnerables comidas preparadas”, apuntó González.

Prevén habilitar 10 comedores en distintas zonas de Luque la próxima semana. “Estamos en una campaña de habilitar comedores comunitarios en las parroquias de la Arquidiócesis. La propuesta es ver la infraestructura en cada parroquia para montar una cocina, refrigerador. Pero lo más importante es el servicio de voluntariado de la gente para preparar los alimentos y distribuir a las familias”, explicó.

La capacidad de respuesta en cuanto a insumo de la Pastoral –es ilimitada–, pues ya gestionaron los insumos perecederos y no perecederos, con lo provisto por el Ministerio de Desarrollo Social y mediante acuerdos con la Asociación de Productores y Exportadores de Carne. “Solo precisamos el buen funcionamiento de los comedores, que tengan la infraestructura y donde no hay podemos colaborar con la compra de cocina, refrigerador, ollas, etcétera”, enumeró.

Para colaboraciones

Como durante la emergencia sanitaria, la gente no puede acercar sus aportes como se suele hacer en el ex Seminario Metropolitano, la Pastoral habilitó la cuenta bancaria Nº 700 122 206, en el Banco Itaú, para el depósito de donaciones.

“Hay algunos gastos que no podemos cubrir, por ejemplo, el gas para los comedores o los insumos de limpieza. Y tal vez comprar los equipamientos para los nuevos comedores y otras contingencias como combustible y comida para los voluntarios”, refirió no sin dejar de recalcar que “no sabemos hasta cuándo irá esta cuarentena”.