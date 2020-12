Pastor denunciado por abuso sexual de 8 mujeres aún no está imputado

Hace tres meses salía a luz una denuncia de ocho mujeres contra el pastor José Félix Villalba Casco, líder de la iglesia Belén Pentecostal del Paraguay, con sede en Ciudad del Este, por supuestos abusos. Víctimas cuestionan que hasta ahora no hay imputados.

“Hoy, el adversario no es José Félix, es el propio Ministerio Público, que se niega a investigar. Cada diligencia a ser realizada tengo que estar exigiendo”, lamentó el abogado Efigenio Lisboa, que defiende a las mujeres, que habían dado un crudo relato de lo que habrían sufrido.

La denuncia se hizo en agosto, cuando varias supuestas víctimas, al conversar sobre su experiencia en dicha iglesia, se dieron cuenta de que muchas habrían sufrido abuso sexual por parte de Villalba, cuando tenían entre 11 y 13 años. Según conocen, en realidad, las víctimas serían alrededor de 25 mujeres.

“Para hacer la denuncia conversaron y recibieron apoyo, más aún para que más niñas no sigan siendo víctimas, para que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto”, señaló Lisboa.

CÁMARA GESELL. La fiscala titular del caso es Claudelina Corvalán y coadyuva la agente Carolina Gadea. Según el defensor de las mujeres, se tuvo que luchar para acceder a la carpeta fiscal, pero el punto más cuestionado dicen que es que “el Ministerio Público pone en duda la denuncia y tenemos que estar lidiando contra la misma fiscala”.

Las ocho mujeres fueron sometidas a entrevistas en cámara Gesell. “Hasta ahora no recibí la explicación del motivo de meter a la cámara Gesell. En este caso, la fiscala demuestra que pone en duda la denuncia. Yo le pregunté a la fiscala Corvalán, pero no respondió, tiene la presunción negativa, siendo que hay coherencia entre los testimonios y no tiene otra salida que la de imputar”, dijo Lisboa.

Por su parte, el abogado penalista Osvaldo Granada Salaberry confirmó que en cuanto a la cámara Gesell solo va para menores, y “cuando alcanzan la mayoría de edad ya tienen el discernimiento y la libertad para referir hechos ocurridos en su minoridad o negarse a ello”.

Reiteró que no pueden las denunciantes mayores entrar a la cámara Gesell, ya que al ser adultos puede controvertirse y ser objeto de contrainterrogatorio. “En un eventual juicio oral pueden ser llamadas como testigos y ahí se les interrogará normalmente”, sostuvo Granada Salaberry.

REPRIMEN DENUNCIAS. Justamente, esta misma actitud se vio con la denuncia por coacción sexual que hizo una mujer –también en CDE– contra un ginecólogo. Si bien unas 15 personas más dijeron ser víctimas, el sanatorio amenazó con una demanda a la denunciante.

Al parecer, especialmente en este tipo de hechos se suele poner en dudas los testimonios sin llegar a la conclusión de una investigación. El doctor Petronilo Sosa, directivo del Sanatorio Internacional, había dicho que “por el desespero seguro que van a aparecer otras denuncias para contrarrestar esta situación”.

El abogado de la mujer, sin embargo, dijo que tratan de desvirtuar a las víctimas.