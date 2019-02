“Pastor Coronel ordenó que ahorquen a Derlis Villagra”

Era secretario general de la Juventud del PCP cuando fue detenido el 30 de noviembre de 1975. La policía siempre negó su detención, sin embargo, 17 años después, cuando allanaron La Técnica (centro de torturas durante la dictadura), en el escritorio del director de La Técnica, Antonio Campos Alum, encontraron la cédula de identidad, la libreta cívica, la libreta de conscripción vial y fotos familiares de Derlis Villagra.

Celsa Ramírez, quien estaba casada con Derlis Villagra, relata en su testimonio ante la Comisión de Verdad y Justicia que él tenía 35 años cuando lo apresaron. Era tipógrafo, y cuando fue detenido, Derlis denunció a gritos que era detenido, según informaron los vecinos de la casa donde vivía clandestinamente. Después de interrogarlo y torturarlo, finalmente, presume Celsa Ramírez, lo ejecutaron colgándole del techo.

Y sigue relatando Celsa sobre Derlis: “Bogarín, un compañero que estaba en una celda pegada, escuchaba los golpes y los gritos... El mismo Pastor Coronel... cuando no delatás se enfurece... Derlis les gritaba, denunciándolos como bandidos, represores... Entonces Pastor Coronel mismo ordena que se le ahorque...”. Este es considerado uno de los casos más representativos investigados por la Comisión Verdad y Justicia, durante el terrorismo de Estado (1954 -1989).

el apresamiento de Celsa. Según datos de la Comisión Verdad y Justicia, hubo un total de 239 detenciones de niños, niñas y adolescentes, entre 1954 y 1989, así como también 14 nacimientos en prisión.

Celsa fue apresada y torturada a fines de 1975 en ocasión de una de las grandes redadas policíacas. En su relato a la Comisión Verdad y Justicia cuenta lo que ocurrió en la prisión: “... Les avisé a ellos que estaba de 4 meses de gestación... me llevaron directamente a la pileta, me llevaron primero arriba donde estaba Pastor Coronel. Había militares. Todos de traje, y fue ahí donde me golpeaban. Me sentí muy agredida. Entonces les dije que no les iba a contar nada, y ahí nomás ya me doblaron la espalda de un cachiporrazo terrible... Cantero, que estaba parado y haciendo un gesto de dolor, una simulación... Ahí nomás dio la orden Pastor Coronel: llévenla ahora… Yo caminé una cuadra por ahí. Hasta ahora no paso por ahí, no quiero ver...”.

Y sigue su narración: “... cuando me estaban torturando me pusieron la música de José Asunción Flores a todo volumen para que nunca más quiera escucharla”. Celsa es arpista.

EL NACIMIENTO DE DERLIS. El hijo de Celsa Ramírez, Derlis, como su padre, nació y vivió en prisión, en el campo de concentración de Emboscada, hasta los 2 años 4 meses. Él y su madre salieron en libertad el 10 de agosto de1978.

Derlis Villagra y Rubén González Acosta (miembro del Comité Central del PCP) se encuentran hasta hoy entre los cerca de 400 paraguayos detenidos-desaparecidos; Miguel Ángel Soler (secretario general del Partido Comunista Paraguayo) es uno de los primeros desaparecidos identificados por el equipo forense.