Paseros y mipymes cerraron ayer Puente en CDE provocando larga fila

Agremiados en la organización denominada Paseros Unidos, desde las 07:00 hasta pasadas las 11:00, se manifestaron ayer en el microcentro de Ciudad del Este, cerrando el acceso a la localidad desde la zona primaria. La movilización era por el riguroso control y el lento proceso de despacho.

Lucio Roldan, uno de los paseros, dijo que estuvieron siete meses parados y que ahora no pueden trabajar. Manifestó que el proceso para el pago de tributos de cargas menores es sumamente lento. “Entrás en la fila a las 7:00 y salís cerca del mediodía, así no podemos trabajar”, manifestó.

Los paseros, luego de cerrar el acceso a la ciudad, mantuvieron una larga reunión con el administrador de aduana de la cabecera del puente, Nelson Fleytas, quien cerca de las 11:00 logró finalmente destrabar el conflicto y levantar la medida de protesta. “Les hemos explicado cuáles son las asignaciones permitidas, que ellos pueden utilizar, es decir que pueden ingresar esos productos acogiéndose a esas designaciones. También les hemos facilitado la lista de productos que pueden traer. Es decir, los productos habilitados y la cantidad especificada en dicha disposición”, explicó.

RESPETAR. Hay compromiso de respetar la lista de los productos que no están permitidos. “Los que están restringidos por supuesto no se puede importar, como por ejemplo pollo, azúcar y entre otros productos que no están permitidos. Huevo está habilitado una mínima cantidad. Está previsto que ellos puedan ingresar como tráfico vecinal fronterizo”. Destacó que se está avanzando en el proceso de formalización con los paseros. “Ayer nos hemos reunido con la gente del Banco Nacional de (BNF) de tal manera que podamos habilitar un banco dentro de la administración para que ellos mismos puedan en mismo predio de la ANNP abonar sus tributos”.

Comentó que desde el BNF se ha brindado la información de cómo los paseros pueden habilitar una cuenta y de esa forma agilizar y facilitar el pago de los tributos. “De igual forma han ofrecido créditos también para los paseros”.

MYPIMES. También la organización de las micro, pequeñas y medianas empresas se movilizó junto a los paseros. Iván Airaldi, empresario del sector, explicó que se sumaron al reclamo de los paseros que piden un régimen especial para el paso fronterizo. “Este sector es muy vulnerable. Esta pandemia dejo 35.000 despedidos en Ciudad del Este. En principio eran 45.000, pero 10.000 volvieron a trabajar, pero el resto sigue sin trabajo. Nosotros necesitamos buscar soluciones”. Por el lado de las pymes, están solicitando el financiamiento y la reestructuración de nuestras deudas del sector de la banca privada. “El Gobierno te dice: Andá reestructurá con tu banco; vos te vas a pedir y casi se duplica la deuda. Es imposible en esas condiciones reactivarte. Ganar hoy un millón de guaraníes cuesta muchísimo, imagínate tener que duplicar tu deuda”.