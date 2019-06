Pasarela blanca para novias

Cecilia Fadul y Dino Gallitelli presentaron el evento Pasarela blanca, en la que la diseñadora mostró vestidos de novias cortos y largos, conjuntos de dos piezas, pantalones, bordados artesanales, guipur, encajes y tules. Por su parte, el estilista Dino dio a conocer lo último en tendencia en peinados y maquillaje, creando así un look total para las que desean casarse. El encuentro fue en el showroom de Censu, ambientado por We Do Producciones, con follajes verdes y flores naturales. Las invitadas compartieron bocaditos gourmet preparados por Cartasso Catering.