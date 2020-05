Parques municipales abiertos, pero sin medidas preventivas ante Covid

A pesar de que en varias de las áreas verdes de Asunción, con custodia a cargo de la Municipalidad, ya se registra una importante concurrencia, estas no están oficialmente habilitadas . Esto es debido a que la Comuna de la capital está obligada a establecer protocolos sanitarios y reforzar los controles de seguridad que aún no se concretan.

La jefa de Áreas Verdes, Anania Benítez, indicó que dependen de una resolución para la reapertura que debe emitir la Intendencia, pero aseguró desconocer cuándo se concretaría la disposición.

“No tengo ni la menor idea de cuándo se estarían habilitando. Depende del intendente. A mí no me llamaron todavía para una reunión de trabajo con respecto a eso. Cuando yo consulté si dependía de mí, para que yo ya pueda ver con mi equipo de trabajo, me dijeron que no, que me van a avisar, que tiene que salir una resolución de la Intendencia Municipal. De eso ya fue hace más de una semana”, sostuvo la jefa de Áreas Verdes.

Consultado al respecto, el intendente Óscar Nenecho Rodríguez alegó que en la semana entrante se reunirían para establecer las plazas y los parques a ser habilitados. A pesar de que ya se registra importante circulación en varios lugares, como el caso del parque Carlos Antonio López en el barrio Sajonia.

BAJA CUSTODIA. De los aproximadamente 90 funcionarios de seguridad que están destinados a vigilar las áreas verdes, más de 20 funcionarios están con permiso médico por la pandemia del Covid, debido a que se encuentran en el grupo de riesgo, según el director de la Policía Municipal de Vigilancia, Enrique Chávez. A nivel general, aseguró que de los cerca de 300 guardias, la disminución por la coyuntura es del 40%.

La reducción de personal disponible afecta sobre todo a sitios como parque Carlos Antonio López, plaza Uruguaya, Jardín Botánico, afirmó.

Actualmente, ninguna de las áreas cuenta con infraestructura como lavatorios en la entrada, según el jefe de operaciones de la Dirección de Seguridad, Derlis Duarte. Están abiertos, pero para la habilitación afirmó que también se requiere reforzar el control del horario permitido para el ingreso por grupo de edades, además del límite permitido, de acuerdo con la dimensión de cada sitio, la exigencia del uso de tapabocas, entre otros aspectos.

En el decreto presidencial se exhorta igualmente a los municipios a habilitar otros espacios al aire libre, además de las plazas y parques. Como ejemplo, se sugiere el cierre temporal de algunas calles solo para uso peatonal, con el fin de asegurar el distanciamiento físico de las personas en los horarios habilitados para la actividad física individual.