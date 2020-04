Paraguay planteó a Brasil analizar posible emisión de deuda de Itaipú

“El ministro de Hacienda (Benigno López) ha conversado con el ministro de Economía del Brasil, el ministro (Pablo) Guedes, y le hemos elevado la propuesta para analizar la posibilidad de que tanto Brasil como Paraguay puedan evaluar los montos, sobre la posibilidad de que Itaipú pueda contribuir en este proceso (reactivación económica) en ambos países”, señaló el jefe de Estado.

Abdo Benítez aclaró que se trata de una opción sobre la mesa, pero que la evaluación de la misma no fue profundizada hasta el momento y que se deben considerar factores como el mantenimiento de la tarifa por energía y el servicio de pago de la deuda de Itaipú.

“Pagando USD 1.000 millones al año por lado (paraguayo y brasileño), en cinco años se puede cubrir una deuda de USD 5.000 millones para cada país”, ejemplificó. Sin embargo, aclaró que el vecino país hasta el momento no dio una respuesta.

Anteriormente, el ministro Benigno López se había referido a esta misma alternativa, a la que calificó como “ideal” desde el punto de vista que no es el Estado el que asume la deuda, sino que es la binacional, aunque aclaró en su momento que para esto se requiere de la aprobación de Brasil.

RECONVERSIÓN

Sobre el retorno a las actividades por parte de los diferentes sectores de la economía, el primer mandatario reconoció que se avizora un escenario con desafíos. Consideró que habrá segmentos que “van a tener que buscar una reingeniería”; sin embargo, aseguró que la economía “se va a ir reacomodando” en la medida en que vaya transcurriendo el tiempo.

En otro momento, Mario Abdo señaló que nuestro país “sufrirá el menor impacto económico de la región” a consecuencia de la situación derivada por la pandemia de la enfermedad por Covid-19 e igualmente se mostró optimista en que “el mundo va a querer lo que el Paraguay produce”, haciendo énfasis en que se tiene en frente una oportunidad de impulsar y potenciar a la industria paraguaya.

REFORMA TRIBUTARIA

Asimismo, Abdo Benítez sostuvo que el momento actual no es el adecuado para hablar sobre una reforma tributaria inmediata y abogó por apostar a lograr un “buen manejo de recursos” para proveer mejores servicios a la ciudadanía en general. Esto, en el marco del debate público que existe actualmente sobre la eventual aplicación de una mayor carga impositiva a sectores con bajo aporte al Fisco.

Al hablar sobre los bancos y la necesidad de que los mismos inyecten recursos a las empresas (especialmente en el caso de las micro, pequeñas y medianas), manifestó que aguarda que las entidades financieras “hagan esfuerzos” para atender a la demanda y que se encuentran en diálogo constante con la banca privada para proveer desde el Banco Central u otras instituciones las herramientas necesarias para el efecto. Instó también a “buscar soluciones creativas y extraordinarias”.

El presidente de la República resaltó su compromiso con la transparencia y dijo que instruirá a sus distintas secretarías a crear un portal para que se conozcan los gastos y detalles sobre la emergencia del Covid-19.

“Voy a ser y seguir siendo custodio de la buena utilización de los recursos, al menos pido que no duden de este compromiso”, dijo.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez dijo que acompañado a la cuarentena que se irá levantando por fases, seguirán los cierres de frontera, debido a que una de las amenazas para la propagación del Covid-19, precisamente se generan en dichos límites.El mandatario reconoció que el turismo de compra seguirá resintiéndose porque no se abrirán las fronteras. “Vamos a seguir cerrando nuestras fronteras, no vamos a ser todo este esfuerzo para que entre el virus de afuera. Hay análisis que dicen que el virus es débil en Paraguay porque no tiene ingreso de nuevos virus y estamos controlando”, sostuvo.En relación al anuncio en Diputados de impulsar el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por supuesto tráfico de influencia, Abdo dijo que dicha medida es extrema y que hay que analizar. “El juicio político tiene que ser una herramienta extrema, a no ser que tengamos toda la valoración”.Reiteró que “ante el primer hecho” la máxima sanción de carácter político no es recomendable.Cabe recordar que a la fiscala general se la involucró con una medida de beneficio para la cuarentena por fuera del protocolo al ciudadano Karim Salum.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, durante el programa emitido por Telefuturo Coronavirus en Paraguay, reconoció que Denis Lichi, ex ministro de Agricultura, es uno de los candidatos a la presidencia de Petróleos Paraguayos (Petropar), en reemplazo de Patricia Samudio, quien tuvo que renunciar después de que la Fiscalía iniciara una investigación por compras sospechadas de sobrefacturación. Abdo dijo que la decisión puede estar tomándose mañana y la estatal se necesita a alguien “que pueda negociar”.Ante la necesidad de que los gastos atribuidos a la emergencia se conozcan de manera detallada y real, el mandatario dijo que reforzará los canales de comunicación. “Voy a instruir para que se generen mecanismos para la visibilización de los arribos de los insumos, para que cada vez sea más público y así garantizar más transparencia principalmente en el área de la Salud Pública”, señaló.Con relación a lograr un Estado eficiente en el marco de una reforma, dijo que tiene una propuesta inmediata que presentará para su estudio. “Estamos trabajando con el BID la propuesta de Reforma Estructural de Servicio Civil y presentaremos en 15 días”.