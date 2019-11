Paraguay, a pasos de avalar al nuevo Gobierno de Bolivia

El jefe de Estado dijo que pese a los cambios de la configuración política de la región, los procesos de integración como el Mercosur (la alianza entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) tienen que continuar.

“Creo que la renuncia del presidente Morales contribuyó para que hoy pueda haber un ambiente más adecuado para iniciar un diálogo al interior de Bolivia y que Bolivia salga por el camino democrático”, sostuvo el mandatario, según destaca la agencia internacional.

No obstante, Abdo se mostró más crítico con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Ahí (en Venezuela) no hay democracia, no hay respeto a los derechos humanos. No hay respeto a la libertad de prensa. Se está destruyendo una nación rica, mal administrada por un hombre nefasto. Ese es nuestro cuestionamiento”, manifestó.

El titular del Ejecutivo se refirió a la coyuntura actual con este nuevo mapa político en la región y destacó que lo preocupante son aquellos líderes que buscan imponer su ideología.

“El mapa político no me preocupa. Sí me preocupan aquellos liderazgos que quieren imponer una visión ideológica no respetando la autonomía de los pueblos (...) Estamos en un momento diferente donde para mí el debate de derecha e izquierda es absolutamente obsoleto”, expresó.

Sostuvo que la crisis en Chile únicamente se solucionará con diálogo.

“La crisis de Chile se soluciona con más democracia, con diálogo, con acuerdos”, afirmó, al tiempo de destacar el crecimiento de nuestro país en materia económica.

“Imagínese lo que tiene Paraguay. Este último trimestre volvió a crecer 2,7% a pesar de la crisis regional que tenemos. Ven cómo están las democracias en la región: quemando iglesias y destruyendo patrimonio del pueblo. Paraguay está viviendo un ambiente de relativa armonía. Cuidemos eso. Ojalá que nosotros no tengamos que vivir lo que viven otros países para valorar lo que tenemos. Paraguay tiene una inflación del 3,7% al año contra 30% de la Argentina. Tenemos estabilidad macroeconómica”, dijo.