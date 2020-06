Paraguarí: “Solo uno presentó fiebre, otros eran asintomáticos”

Una sucesión de errores llevaron a un distrito de Paraguarí a extremar las medidas sanitarias ante la circulación comunitaria del nuevo coronavirus (Covid-19), que se creía estaba muy lejos de irrumpir en la tranquilidad del departamento, pero un caso importado de otro departamento elevó la cifras de contagios a 24 en San Roque González.

Todo empezó el martes 26 de mayo, un días después de iniciada la segunda fase de la cuarentena inteligente. El Dr. Osmar Galeano, director de la IX Región Sanitaria, recibe a través de un mensaje anónimo la denuncia de que un personal militar que custodiaba un albergue en Ciudad del Este, donde guardan cuarentena los connacionales llegados de Brasil, había aprovechado sus días libres para visitar a sus familiares en el Departamento de Paraguarí. “Habíamos perdido 10 o 9 días antes de empezar la investigación epidemiológica”, señaló el doctor Galeano, quien al momento de recibir la denuncia dio instrucciones al director del centro de salud y a la epidemióloga local. Al día siguiente fueron hasta la casa donde pasó los días el general, pero la familia se negó a colaborar con el equipo. “Tuvimos barreras que nos impidieron iniciar el estudio, pero una hora después la familia se contactó con nosotros y nos dijeron que iban a contar toda la verdad”. El militar tuvo contacto con 17 personas, visitó un supermercado, una bodega y asistido a un velatorio, pese a que dicha actividad no está incluida dentro de las excepciones de la fase 2 de la cuarentena, compartió bebidas alcohólicas en mismo vaso, estrechó manos. “La gente estaba haciendo todo lo que no se debía hacer, hasta un cumpleaños infantil”. Los primeros contactos ya tenían síntomas, especialmente el casero, quien posteriormente fue a un asentamiento en Villeta y pondría en cuarentena a sus contactos. Se tomaron las muestras el 27 de mayo y 48 horas después, el 30 de mayo, la noticia fue violeta, según Galeano. De las 17 muestras, 12 dieron positivo a Covid-19. Todos eran asintomáticos, algunos tenían pérdida de gusto y de olfato, solo uno presentó fiebre. ”Efectivamente nos dimos cuenta de la alta contagiosidad y la velocidad con la que se expande este virus. Es increíble. Gracias a Dios, el comportamiento no agresivo es notable”, resaltó el director de la IX Región Sanitaria. Señaló que fue bastante titánica la labor de reconstruir todo lo que hizo el personal militar en dos semanas, dónde fue y con quién estuvo. Entre él y el casero tuvieron contacto directo con 27 personas y algunos coincidían con los dos. “Creemos que ya estamos cercando al coronavirus, pero no queremos decir esto en voz alta porque creemos que el sentido de seguridad fue lo que nos llevó a esto”, lamentó. En Paraguarí tenía circulación comunitaria cero y al ocurrir esto, al entrar de un departamento a otro a través de un asintomático, el equipo de Salud se dio cuenta de que nadie cumplía las recomendaciones para evitar la propagación del Covid-19.



nueva amenaza a la salud



26

casos de Covid-19 fuera de albergues tiene Paraguarí, en San Roque González (25) y Carapeguá (1)



Sabíamos que en el avance de las fases había mayor riesgo de relajo, la responsabilidad de cuidarnos es de todos.

Dr. Osmar Galeano,

director de IX Región Sanitaria.