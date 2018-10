Para la Procuraduría no hay causal de rescisión con Mota

Agregó que no debe haber apuro para rescindir el contrato y expulsar a una empresa sin motivo, ya que eso puede volver en contra y va a ser catastrófico para el país.

“Se encontró la solución más rápida, que se terminen las calzadas para la habilitación del tráfico y del comercio para diciembre. Nosotros como Estado paraguayo tenemos que ser serios, existe un contrato vigente. El Paraguay tiene que mostrar seguridad jurídica a los inversionistas. Si el contrato está vigente, si no existe causal de rescisión que nosotros podamos invocar o aplicar, el contrato tiene que terminar por cumplimiento del plazo, el 23 de diciembre”, expresó en el programa La Lupa de Radio Monumental.

Aclaró que esta decisión no frena las investigaciones sobre los atrasos del Metrobús y remarcó que todas las documentaciones ya se encuentran en la Contraloría General de la República (CGR). No se pagará por algo que no se haya hecho y que no figure en registro de obras, en caso de que Mota Engil exija pagos atrasados al MOPC, enfatizó.

“De la lectura que tuvimos, nosotros encontramos que esta es la solución más barata para el Estado y no solo jurídicamente, sino que es la solución inmediata para la gente. Lo que ocurrió antes, las contradicciones del contrato, lo que se haya realizado en gobiernos anteriores y todo eso va a ser investigado”, apuntó Coscia.