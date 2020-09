Para analista, el caso Cuevas plantea una situación inédita

El ex senador colorado y analista político Hugo Estigarribia afirmó que el caso que afecta al diputado oficialista Miguel Cuevas plantea una disyuntiva muy particular, atendiendo a que el legislador gozará de prisión domiciliaria y podría pedir nuevamente su reincorporación a la Cámara Baja, a pesar de estar procesado por enriquecimiento ilícito.

Estigarribia expresó que se trata de una figura sui generis la que adoptaron con el legislador, y atendiendo a que ahora las sesiones son virtuales y tiene prisión domiciliaria, puede pedir su reincorporación. No obstante, indicó que la Cámara Baja debe debatir el tema.

SESIONES VIRTUALES. “Ahora lo complicado es que las sesiones son virtuales, y como tiene prisión domiciliaria puede pedir su incorporación, esa es una figura nueva. Porque si las sesiones son virtuales y tiene domiciliaria podría ser, podría pedir. Pero es una figura muy sui generis la que aplicaron con él y con Quintana. Les sustituyeron los suplentes mientras estaban presos. Hay que esperar, si es condenado, automáticamente, debe quedar fuera de la Cámara, perder su investidura, habría que ver si puede cumplir sus funciones como diputado con prisión domiciliaria. Sería algo inédito que un diputado con prisión domiciliaria esté cumpliendo sus funciones. También es inédito que hoy los legisladores puedan cumplir sus funciones virtualmente sin estar presentes en la Cámara, aparte sus colegas se van también, no es como en Senadores que es todo virtual. Hay que ver si puede cumplir”, sostuvo.

Estigarribia manifestó que lo que realmente tiene que llamar a la reflexión ciudadana es la clase de congresistas que hoy se encuentran gozando de impunidad. Lamentó que muchos de ellos utilizan el Congreso para obtener fueros y evitar a la Justicia.

DEBATE DE LA CÁMARA. “La Cámara va a debatir seguramente si un legislador puede cumplir a plenitud sus funciones desde su casa. Si lo puede hacer tendría que hacerlo, no queda de otra. En condiciones normales no podría. Sin pandemia no podría porque tendría prisión domiciliaria. Si se va a reincorporar tendría que aclarar que cuenta con todos los requisitos tecnológicos y la Cámara tendría que aclarar que él dispone y puede cumplir sus funciones. Lo que tiene que llamarnos a la reflexión es qué clase de legisladores estamos eligiendo, de dónde vienen, y son muchos los legisladores que cumplieron funciones administrativas. Las Cámaras se constituyen en un refugio por los fueros, y cuando no tienen fuero en un factor de influencia para que la Justicia no actúe como normalmente actuaría si no tuvieran esos fueros”, expresó.

El Tribunal de Apelación revocó el viernes pasado la resolución del juez Julián López y concedió medidas sustitutivas a la prisión al diputado Cuevas, procesado por enriquecimiento ilícito y otros delitos.

El Tribunal, integrado por Óscar Rodríguez, Emiliano Rolón y Arnulfo Arias, aceptó un recurso de apelación general presentado por la defensa del diputado oficialista contra la resolución que decretó la prisión preventiva del acusado. Este, ni bien salió de la Agrupación Especializada, participó en Sapucái de una fiesta con sus seguidores.