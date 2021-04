Padres de menores accidentados en San Ber deberán declarar

La fiscala Zulma Benítez informó que ya solicitaron informes a la comisaría, para recabar imágenes del circuito cerrado del lugar del suceso y que convocará a los padres de los involucrados en el accidente.

El pasado 3 de abril, a las 21:15, en las cercanías del Anfiteatro José Asunción Flores, una camioneta Ssangyong Korando volcó y los cuatro menores de 14 años (dos hijos de políticos) que iban a bordo resultaron heridos.

La fiscala Benítez, de la Unidad Penal de Caacupé, comentó que ya el domingo llamó al comisario a reclamar que hicieron la intervención sin acompañamiento fiscal y el titular de la comisaría dijo que no tiene por qué informar sobre exposición al peligro.

NO INFORMARON. “Nadie me llamó, nadie me informó. Se tuvo que haber informado. Ellos hicieron sin intervención del Ministerio Público, no tuvimos conocimiento”, aclaró la fiscala.

La agente solicitará hoy informes sobre el estado de los menores, internados en un sanatorio.

Según el reporte policial, al adolescente que estaba al mando de la camioneta se le practicó ya el sábado el alcotest y dio negativo.