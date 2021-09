Pacientes con secuelas del Covid-19 aumentan en salas de internación

“Estamos sin pacientes con Covid positivo en este momento, pero con todas las consecuencias posCovid, los infartos, ACV, de eso tenemos bastantes. También insuficiencia respiratoria ya con Covid negativo. Y nuestros politraumatismos”, señala Bazán.

En el centro asistencial las consultas están volviendo a la normalidad con pacientes para el control. “Lentamente estamos habilitando los consultorios ambulatorios, siempre con previo agendamiento para justamente evitar la aglomeración, lo mismo la parte de laboratorio, de métodos auxiliares de diagnóstico, siempre tratamos que primero tomen cita”, explica Bazán. Donde las consultas en áreas pediátricas y de adultos mayores también se incrementaron. “Las consultas van subiendo en número, lo que no teníamos tanto eran pacientes en pediatría, ahora también ya vienen para control en niño sano, así también los adultos mayores que eran los que no consultaban” comparte.

En el punto más alto de pandemia, el Rigoberto Caballero también registró ocupación total de sus 17 espacios en UTI. Otro de los servicios de alta demanda fue la asistencia sicológica, refiere.

“Nosotros no tuvimos ningún descanso con el tema de sicología, como tenemos varios puestos tenemos atención en varios lugares con profesionales comisionados, siempre hubo ese seguimiento sicológico, no solo en el hospital” señaló. Y compartió que la demanda se trasladó no solo a los policías sino que también a sus familiares. “Dimos más asistencia, no solo en el personal sino que también a su familia, a sus hijos, esto afectó a todos desde el adolescente y los niños que por dos años no socializaron, justo en la etapa en la que más necesitan socializar”, subrayó.

Agendamiento

En cuanto a la espera y la imposibilidad de acceder a las líneas telefónicas para el agendamiento referidas por agentes policiales, Bazán aseguró que el problema está en la alta demanda. “Con el agendamiento el tema es que si somos 27.700 efectivos activos, más sus familiares, el hospital es el único hospital de segundo nivel de la policía. Imagínese la cantidad de llamadas que recibimos”, refirió y agregó que la comunicación es lenta por el tiempo que cada persona emplea al usar la línea.

“No estamos acostumbrados a ser expeditivos, el que llama para agendarse aprovecha y pregunta otros servicios, repregunta horarios piensa en decidirse, y es ahí que se pierde tiempo. Estamos tomando entonces los datos y confirmando las citas por WhatsApp para evitar eso”, explicó.

Destacó que se tomarán medidas. “Vamos a implementar en el primer turno que sería de 7:00 a 10:00, que el paciente que está o viene de lejos acceda a la atención médica. Y de 10:00 a 13:00, destinar para las consultas con cita previa, para evitar la aglomeración”, explica.





Agendamiento telefónico de consultas presenciales

Para acceder a las citas médicas en hospital central de Policía Rigoberto Caballero, todavía se maneja a través de agendamiento previo vía telefónica para evitar aglomeraciones. Para el efecto tienen habilitadas líneas de agendamiento y para estudios de diagnóstico. El sistema implementado con las medidas por la pandemia de Covid-19 se mantiene. Los pacientes deben comunicarse a la central telefónica (021) 206-860 y (021) 204-850. Agendamiento al (0976) 200-607 y (0976) 200-521. La mamografía es la única con respuesta con asistencia en el hospital. Se espera que se libere la consulta presencial sin cita en las próximas semanas.