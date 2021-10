Otro ex jefe comunal va a juicio y lista de intendentes procesados se alarga

Al igual que un ex funcionario Senón Cáceres, Schlender fue acusado por los fiscales Federico Leguizamón y Marcelo Saldívar por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.

Fue procesado e inclusive, se ordenó su detención, en el tiempo que estaba al frente de la Comuna. Sin embargo, fue destituido como titular de la Municipalidad, mientras estaba con paradero desconocido, en el 2019.

Schlender también debe enfrentar juicio por enriquecimiento y lavado de dinero.

Casi todo el proceso se llevó a cabo cuando era intendente, pero no es el único, ya que existe una lista de autoridades al frente de municipalidades que cuentan con procesos por corrupción pública.

INTENDENTES PROCESADOS. Uno de los políticos que estuvieron en el centro de la opinión pública es Óscar Nenecho Rodríguez, intendente electo de Asunción, quien continúa imputado por supuesta producción de documentos no auténticos por una licitación en beneficio de la empresa Empo, cuando estaba al frente de la Comuna.

La Fiscalía pidió sobreseimiento provisional, para realizar más diligencias.

Otro caso es del intendente de Acahay, Alcides Sosa, quien fue imputado por el fiscal Rodolfo Hiram, en noviembre del 2020, por un supuesto esquema de desvío de fondos, a través de la creación de empresas fantasmas. La sospecha es que junto a otros cómplices habría creado las firmas para obtener beneficios patrimoniales ilícitos.

A finales de setiembre de este año fue imputado el intendente de Villa Hayes, Esteban Ríos, por lesión de confianza, tras la caída en dos ocasiones del polideportivo recientemente inaugurado en la localidad de Remansito.

Este año también fue imputado Luciano Cañete Galeano, quien logró la reelección al frente de la Municipalidad de Carapeguá. El caso es por la aprobación de un loteamiento para una empresa con documentos falsos.

Por su parte, quien luego de intentar trabar su juicio en la Corte y ser rechazado, finalmente quien tendrá que sentarse en la silla de los acusados es el intendente Raúl Mendoza, por presunto desvío de fondos para merienda escolar y construcción de aulas.

También está el intendente de Arroyito, Samuel González, quien debe enfrentar juicio por un perjuicio de más de G. 700 millones.

Por otra parte, el intendente de Concepción, Alejandro Urbieta, fue procesado en marzo por supuesta malversación de G. 8.000 millones.



Todavía no investigan a Nenecho tras nueva denuncia

En el último mes, ingresaron denuncias contra el reelecto intendente de la capital del país, Óscar Nenecho Rodríguez, pero todavía no es investigado por fiscales.

El Ministerio Público aún no designó fiscal para investigar la denuncia por supuesta sobrefacturación de insumos comprados en plena emergencia sanitaria. Los hechos denunciados por miembros de la oposición son estafa, lesión de confianza, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Además, el reclamo de los que integran la alianza Juntos por Asunción es que el Ministerio Público no haya iniciado de oficio una investigación, solicitando a su vez que se allanen las oficinas para evitar que los documentos terminen “extraviados”.



LA CIFRA

7.400 millones de guaraníes sería el desvío por el cual el ex intendente debe afrontar juicio oral y público el próximo mes.