Ortiz pide que Bajac y Amarilla vuelvan a la Cámara Alta

Con el documento, el diputado pretende que la Cámara Baja “exhorte a la Cámara Alta a revocar la decisión de irregular e inconstitucional de pérdida de investidura a los senadores Dionisio Amarilla y María Eugenia Bajac por considerarla ilegal, injusta, tiránica y temeraria porque ha presentado una afrenta a la vida inconstitucional y democrática del país”.

El proyecto fue remitido a las comisiones de Legislación, Peticiones y Asuntos Constitucionales.

Pedro Alliana se refirió al comunicado de los senadores y de la Iglesia. “Escuché que además de la Cámara de Senadores, también se pronunciaron la Iglesia Católica, el encargado de negocios de la Embajada americana y no recuerdo quién más; lástima no se pronunciaron de la misma manera ante el atropello a la Constitución Nacional cometido por el Senado, que no respetó a la voluntad popular”, dijo refiriéndose al caso de los ex presidentes Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, el líder de su movimiento.

Dijo también que se solidariza con Ortiz por su posición y le dijo que las puertas de la ANR están abiertas para él.

Agregó que el mismo está siendo amedrentado y perseguido por su partido, debido a su voto.