Organizaciones piden al MEC asueto para el año escolar 2020

La organización Yo Quiero el Desbloqueo y otras agrupaciones de la sociedad civil exigen a las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) decretar el asueto del año lectivo hasta que la pandemia de Covid-19 tenga una salida segura.

Denuncian que la postura del ministro Eduardo Petta de seguir con las clases de forma virtual no tiene en cuenta la realidad de los estudiantes y de sus familias, quienes no cuentan con las herramientas necesarias para ello. Además, según denuncia la nucleación, la intención de liberar 20 millones del dólares para los colegios privados y privados subvencionados, además de beneficiar a una parte de la comunidad educativa, constituiría un negociado más. Justo Rodríguez, vocero de la organización, pide a Petta rever su postura de una “educación virtual mediocre” y sostiene que la continuidad del año lectivo en la modalidad virtual contradice el artículo 73 de la Constitución Nacional (CN), que indica que toda persona tiene derecho a la educación íntegra. Según Rodríguez, se deben incluir todos los aspectos atendiendo todas las necesidades y manifestaciones de las personas. Recuerda además que el artículo 74 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades al acceso de la ciencia y de la tecnología. Afirma que hay discriminación porque no todos podrán acceder a las clases virtuales. Rodríguez criticó a las escuelas y colegios privados por exigir el pago de cuotas cuando las clases virtuales no se estipulan en los contratos por lo que la omisión del pago no motiva una sanción, según el principio de legalidad. Sobre este punto, Luis Ramírez, de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay (Aiepp), sostuvo que esto de las clases virtuales que decidió el MEC no es una cuestión entre colegios públicos, privados y padres porque la Ley General de Educación establece en los artículos 59 y 60 que, en caso de imposibilidad física, las clases serán a distancia. Dijo que si eso se quiere cambiar hay que hacerlo por una ley o un decreto y mientras hay que cumplir la ley. “Esto no es ocurrencia. Es cumplimiento de la ley. Eso hay que hacer. No tiene nada que ver con un acuerdo de partes. Si un colegio decide no hacerlo (implementar clases virtuales) puede ser sumariado, suspendido e intervenido por ir en contra la ley y la reglamentación del MEC”, dijo. Ramírez sostuvo que se puede generar mecanismo para evaluar la calidad de las clases virtuales, pero no hay que plantear el incumplimiento. “Sobre el cumplimiento hay que plantear la calidad. La oferta debe ser de calidad. Eso hay que transmitir o sino estamos desorientándonos y generando un desgobierno y un despropósito”.



10.000 escuelas y colegios en todo el país permanecen cerrados desde hace más de 40 días por las medidas sanitarias.

81% de los estudiantes paraguayos no tienen acceso a internet desde sus casas para poder realizar sus tareas.

1.500.000 estudiantes están en sus casas tras la suspensión de clases en las aulas por la pandemia de Covid-19.





Padres saturados

Belén Velilla, de la organización Yo Quiero el Desbloqueo, dijo que el 81% de los padres no quieren clases virtuales por todo lo que implica en cuanto a las herramientas. Comenta que deben estar pendientes constantemente de las tareas y que no tienen descanso. Considera que la calidad de las clases no es la misma que las presenciales, por lo que varias organizaciones, gremios de estudiantes y docentes consideran mejor suspender el año.