Oposición presenta libelo acusatorio contra Marito y protestas no cesan

La presentación del documento está a cargo de la bancada A de la Cámara de Diputados y será dada a conocer en conferencia de prensa a las 11:00. Se espera que los encargados de la redacción, entre ellos la diputada Celeste Amarilla y sus colegas Jorge Ávalos Mariño y Rodrigo Blanco, lean parte de lo que sería la acusación que van a presentar posteriormente en mesa de entrada.

“Daremos a conocer los dos libelos (uno contra Marito y otro contra Velázquez) y entregar oficialmente a las bancadas liberales y de los demás partidos de oposición para su conocimiento y eventuales correcciones o agregados”, señala la convocatoria.

Los liberales de las cuatro bancadas que suman 29 diputados están con el juicio político. Con el resto de la oposición suman 37 los que votarían a favor. Se precisan de 53 votos para impulsar el juicio político.

Si el trámite es rápido, nada impedirá que el documento tenga entrada en la sesión ordinaria de este miércoles.

No obstante, sin el apoyo cartista es imposible llegar a los números requeridos para iniciar el juicio político.

Adhesión. Campesinos agrupados en el Movimiento Agrario y Popular (MAP) decidieron brindar apoyo a las manifestaciones en torno al pedido de juicio político a Abdo Benítez y al vicepresidente Velázquez y se espera su arribo a la capital del país para mañana. El anuncio de los labriegos puede constituir nueva fuerza para la masa movilizada, precisamente en la semana en que se daría entrada al libelo acusatorio en la Cámara Baja contra las autoridades del Ejecutivo.

Desde que iniciaron las manifestaciones, los labriegos prefirieron movilizarse a nivel de sus departamentos y distritos, pero ayer en varias reuniones decidieron movilizarse hacia Asunción, con lo que se pretende que la protesta cobre nuevas fuerzas.

“El Movimiento Agrario y Popular (MAP) resolvió apoyar el juicio político o renuncia del presidente y vicepresidente, promovido por la ciudadanía, en especial por los jóvenes por la escandalosa corrupción del Gobierno. Desde el martes 16 de marzo convocan a todos/as los asociados y todos los patriotas a sumarse por esta gran y patriota lucha”, reza parte del comunicado difundido vía redes.

El sector tiene afiliados en los principales departamentos del interior, como Itapúa, Concepción, Canindeyú, Caaguazú, Alto Paraná y tiene fuerte arraigo entre los cañicultores.

El anuncio de su presencia en Asunción coincide con el anuncio de los diputados de presentar esta mañana el libelo para el juicio político.

Décima jornada. Ayer continuó la jornada de protestas y con esto se cumplió el décimo día de manifestaciones, algo sin precedentes.

Con la consigna principal de solicitar la salida del presidente de la República y el vicepresidente, en vista de la grave crisis sanitaria y el mal manejo de recursos por parte del Ejecutivo, un grupo realizó una protesta simbólica frente a Salud.

Prendieron unas 3.000 velas en homenaje a las víctimas del Covid-19. Otro grupo realizó por segundo día consecutivo un escrache frente a la casa de la familia del mandatario.

Esta vez la plaza del Congreso Nacional no contó con la presencia esperada como en los demás días. No obstante, el hecho sin precedentes es que la ciudadanía no dejó de asistir un solo día desde el pasado viernes 5 de marzo, cuando la marcha fue masiva e intensa en reclamos, al igual que los días posteriores, cuando la manifestación tuvo eco en distintas cabeceras departamentales y se fueron adhiriendo además connacionales en el extranjero.

Precisamente, una buena cantidad de compatriotas se movilizaron ayer frente a la Embajada paraguaya en Buenos Aires, para pedir la inmediata salida de Marito.