Oposición habla de gran simulación de grupos fácticos y Horacio Cartes

Despedida. Horacio Cartes se apartó de sus empresas para que no sean afectadas por las sanciones de los Estados Unidos.

Un gran acuerdo político entre grupos fácticos, que habilitó operaciones simuladas para blanquear el capital de las empresas de Horacio Cartes, así calificó el senador del Frente Guasu, Jorge Querey, a la reestructuración del conglomerado del ex presidente, que fue concluida y anunciada el pasado viernes, como consecuencia de las sanciones financieras de los Estados Unidos.

Mañana es la fecha límite que dio la OFAC para liquidar las transacciones con todas las entidades vinculadas al empresario, por lo que el Grupo Cartes como marca deja de existir.

“Yo creo que aquí hay una gran simulación en curso, creo que hay un gran acuerdo fáctico, de grupos fácticos, sobre la base de una decisión política; por qué digo eso, por algo de lo que ya dije que debemos tener mucho cuidado, si nosotros denunciamos en la Bicameral de Investigación la alta sospecha, con documentación muy indicativa de que el origen del dinero del ex presidente Horacio Cartes es ilícito, en este momento, la venta de acciones, las transferencias y otras operaciones, se parece a un blanqueo masivo de capital”, sentenció Querey en contacto con Monumental 1080 AM.

Para el legislador es urgente que la Justicia paraguaya actúe y esclarezca los casos en los que investiga las sospechas de ilícitos cometidos por Cartes.

Indicó que luego de la apertura de varias causas por parte del Ministerio Público contra el ex presidente, ordenada por el fiscal general del Estado Emiliano Rolón, puede confirmarse que el dinero de las empresas es de origen ilícito, por lo que hay incertidumbre sobre lo que puede pasar con la venta de las acciones incluso a empresarios internacionales.

“Recordemos que nunca se perfecciona algo que se construye sobre la ilegalidad, entonces es muy delicado y preocupante, y espero que esas investigaciones algo de luz arrojen porque existe suficiente documentación para esos indicios de dinero ilícito, producto del tráfico ilícito de cigarrillo y otros”, expuso el senador.

El parlamentario mencionó que el Estado debió prepararse y ponerse sólido para una situación como esta, en la que un oligopolio tiene el control del 14% del mercado financiero.

“Imagínate lo que sería la caída de un 14%, o la bolsa de valores, que si bien es pequeña en Paraguay, tiene el 46% del grupo Cartes, o las 70 u 80 empresas que tienen, con 5.000 empleados, es un alcance importante, entonces el Estado debiera ser muy potente”, precisó.

Oscuro. Ante todo este imperio construido, que hoy comenzó a flaquear, el senador Querey advirtió que hay señales de que hubo “están en curso oscuros acuerdos”.

Comentó que cuando referentes del Gobierno de Estados Unidos visitaron Paraguay, recientemente, coincidió con la presencia en la Embajada de ese país en Paraguay de Guiomar De Gásperi, directora del Banco Basa.

“La señora Guiomar De Gásperi es el cerebro financiero desde los años 80 del Grupo Cartes”, apuntó.

Por su parte, la senadora del Partido Democrático Progresista (PDP) Desirée Masi, coincidió con Querey al señalar que todo se trata de una gran simulación.

“Buen provecho con la ensalada de curiyú (una fábula). El Grupo Cartes llega a su fin, dicen. No aprenden o les encanta el ‘mentíme que me gusta’. La mayor parte de ventas son simuladas y Cartes sigue directa o indirectamente controlando todo. ¿O no tiene influencia en sus hijos, en Jiménez Gaona?”, subrayó la legisladora.

Masi hizo alusión a la transferencia de acciones que hizo Cartes a sus hijos. Un ejemplo es la Cementos Concepción (Cecon), cuyas acciones fueron cedidas a Juan Pablo, Sofía y María Sol, con la finalidad de que la compañía siga operando. “Horacio Cartes ha transferido definitivamente, de manera incondicional e irrevocable, la totalidad de sus acciones en concepto de herencia anticipada a favor de sus descendientes”, indica un comunicado.

Si el dinero de Cartes tiene un origen ilícito, la venta de acciones y transferencias son solo un blanqueo de capitales.

Jorge Querey,

senador del Frente Guasu.

La mayor parte de las ventas son simuladas y Cartes sigue directa o indirectamente controlando.

Desirée Masi,

senadora del PDP.

Empresas fueron reestructuradas, pero varias quedaron en la familia

Horacio Cartes se despidió de sus empresas como consecuencia de las sanciones económicas de los Estados Unidos, que terminaron con su grupo empresarial.

Según se explica en un comunicado, la reorganización de las compañías ha tenido como resultado la terminación definitiva de todo vínculo societario entre los hermanos Horacio y Sarah Cartes Jara. Cada grupo familiar tendrá a partir de ahora sus propios negocios e inversiones de manera separada, con administraciones autónomas.

También llevó a la desinversión definitiva de la familia Cartes Jara en los rubros de bebidas y combustibles, cuyos negocios han sido transferidos a terceros inversionistas; y la disolución y liquidación de las sociedades listadas por la OFAC, incluyendo el Frigorífico Chajhá SA, Dominicana Acquisition SA, Bebidas USA Inc y Tabacos USA Inc. Finalmente, implica el traspaso definitivo e irrevocable de acciones en diversas compañías nacionales por parte Cartes a favor de sus herederos legítimos, en concepto de anticipo de herencia; y la compra o rescate de acciones que pertenecían a Cartes por parte de las propias compañías.

Cartes abandonó Bebidas del Paraguay SA, Distribuidora del Paraguay SA y ENEX Paraguay SAE, dejando el paquete accionario de las tres empresas al grupo Quiñenco SA, liderado por el multimillonario chileno Andrónico Lukšic.

Cartes transfirió sus acciones de Cementos Concepción (Cecon), Jiménez Gaona & Lima (JGL) y Farmacenter a sus tres hijos, en concepto de anticipo de herencia.