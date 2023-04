Olveira peligra debut copero

En caso de estar en condiciones, Olveira irá al arco, caso contrario, seguirá Juan Espínola como portero.

El charrúa se une a la lista de lesionados que tiene el franjeado y totaliza siete: Derlis González, Brian Montenegro, Luis Cáceres, Saúl Salcedo, Facundo Bruera y Diego Torres.

Para el torneo local se sumará la baja de Mateo Gamarra, quien probablemente estará tres fechas sin jugar por la reincidencia de expulsión, suma su segunda roja en el Apertura.

En su análisis pospartido, el entrenador uruguayo Diego Aguirre fue claro tras caer de local 0-1 ante Guaraní: “El fútbol no es merecer, sino hacer los goles y no pudimos hacerlo lastimosamente, no pudimos tener la tranquilidad para manejar el hombre demás, se cometen errores”.