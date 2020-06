Olor a direccionamiento en IPS a favor de los Samaniego y Ferreira

Específicamente, Imedic fue seleccionada a mediados del año pasado para proveer eritropoyetina, por un valor máximo de G. 20.000 millones, conforme a datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Según una denuncia documentada que llegó hasta Última Hora, en el caso se dio una suspicaz maniobra que hace suponer la existencia de un direccionamiento en el proceso.

Ocurre que IPS, a través de una adenda, modificó a inicios de 2019 las condiciones del pliego de bases y condiciones en lo que se refiere a la presentación del medicamento, para especificar que debía ser en jeringas prellenadas no retraibles con dispositivo de bioseguridad.

En ese entonces, de acuerdo con los documentos, una sola empresa contaba con el registro sanitario de la eritropoyetina en esa presentación: Centro Médico Amanecer, vinculada a la familia de la senadora Lilian Samaniego.

Centro Médico Amanecer no figura en la lista de oferentes presentados, conforme a la lista que se encuentra en la página web de Contrataciones Públicas, pero cedió la representación de su producto a Imedic, que finalmente fue adjudicada.

AYUDA. La especificación sobre la presentación del medicamento fue objeto de protesta ante la DNCP, que falló a favor de la convocante con base en información que había sido proveída por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), que aseguraba había tres posibles oferentes.

Estas eran justamente Imedic y Centro Médico Amanecer, junto con la firma Euroquímica SA. Pero, de acuerdo con la denuncia sobre el caso, Dinavisa no dio datos correctos a Contrataciones, ya que si bien Euroquímica tenía el registro sanitario para eritropoyetina, en realidad carecía de la característica de no retraible, según datos públicos disponibles a través de la página web de Vigilancia Sanitaria. De esta manera, esa empresa no se ajustaba al pliego de bases y condiciones.

Otro punto llamativo es que antes de la adjudicación se dio un pedido de “adecuar” el vademécum del IPS por parte de la Gerencia de Salud, incluyendo el detalle de que el medicamento debe presentarse en jeringas prellenadas no retraibles con dispositivo de bioseguridad, las mismas que luego fueron compradas.

Esto, pese a que profesionales de la institución consideran que esta especificación no es la ideal, porque requiere de cadena de frío para su conservación, a diferencia del polvo liofilizado/frasco ampolla, que hace más fácil su transporte y su almacenamiento, además de reducir los costos asociados al mantenimiento del producto para proceder a su utilización.

La licitación en cuestión figura como impugnada en el portal de la DNCP; sin embargo, no se observa que haya protesta o investigación de oficio alguna que se encuentre pendiente de resolución.

Desde Última Hora intentamos contar con las versiones tanto de Previsión Social como de Dinavisa sobre el caso, pero no obtuvimos respuestas. Tampoco logramos comunicación con el Centro Médico Amanecer; nadie atendió en su número de línea baja

RESPUESTA. Por su parte, Andrés Casati, representante legal de Imedic, aseguró en comunicación con Última Hora que en esta licitación hubo un ahorro importante para el IPS, considerando que en años anteriores se manejaba un precio referencial de G. 45.000 millones por la eritropoyetina, que se utiliza –por ejemplo– en pacientes dializados, y esta vez se adjudicó por un monto inferior en alrededor de 50%

Explicó igualmente que Insumos Médicos sí representó a Centro Médico Amanecer en el marco de este proceso, como lo hace con otras empresas en otros llamados, pero negó que exista algún tipo de mala conducta o irregularidad por parte de la firma.