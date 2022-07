Olimpia y su batalla de dos frentes

Hoy, a las 18:30, la delegación franjeada viaja a Goiania con equipo casi listo y Cardona dijo: “Estamos cero a cero, no hay que relajarse en nada y con el cuchillo entre los dientes. De local este equipo gana siempre, va a ser una batalla importante”.

Del equipo, el más probable inicial se formará con Olveira; Otálvaro, Salcedo, Zárate y Torres; Silva, Ortiz, Quitana y Cardozo; Recalde y D. González.

TEMA BARRAS. En cuanto a las peleas que se vivieron entre las barras de Olimpia en el clásico más añejo, Cardona no quiso esquivarlo. “Es un tema delicado, sensible y desagradable; nosotros haciendo un show y esta gente peleándose entre ellos. Tengo gente que habla con las barras, debemos unirnos, tener una comunicación fluida, no es fácil de controlar, pero haremos el mayor esfuerzo para que se vaya ordenando”.

ASAMBLEA Y BONOS. Con respecto a lo económico, Cardona expresó que a mitad de agosto llamará a asamblea para un nuevo paquete de bonos que serán destinados a pagar la deuda del club en la FIFA.

“Vamos a emitir unos bonos especiales que serán de Salvemos al Olimpia, esos serán un instrumento financiero que serán aprobados por asamblea, dará la tranquilidad de que esos recursos estarán resguardados; ultimamos los detalles con la institución financiera y a mediados de agosto será la asamblea”, dijo el mandamás del Decano.

Además en los próximos días se lanzarán los nuevos palcos, con remodelación de la cancha que tomará un año de construcción en Para Uno y generará recursos nuevos.



El Decano vive en una constante guerra, en lo deportivo y lo económico.



Entre todos vamos a sacar a Olimpia de las cenizas, no solo de lo deportivo, sino de lo económico; vamos a resolver lo de FIFA.



Reclamo en APF

Independiente de Campo Grande hizo formal su reclamo por falta de pagos de Olimpia en la adquisición del pase de Mateo Gamarra. El reclamo es por USD 330.000 más intereses.

Julio Jiménez, representante jurídico de Olimpia, en charla con aclaró el punto de vista de la institución ante el reclamo: “Hay un importante divague en esa nota y nosotros vamos a defender los intereses del club ajustado a derecho, alegaremos en la defensa algunos aspectos”.



A pesar de que tomamos el peor Olimpia de la historia, vamos a hacer el mejor Olimpia. Dejaremos una institución fortalecida.