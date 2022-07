Olimpia: Saca a Landaida y renueva con Sergio Otálvaro

Olimpia tuvo un miércoles movido en cuanto a altas y bajas. Desvinculó a Enrique Landaida de su cargo de director deportivo y por otro lado anunció la renovación del lateral colombiano Sergio Otálvaro (35 años) hasta diciembre del 2023.

“Me comentaron que por un tema presupuestario no sigo. Hoy (por ayer) a la mañana me llamaron a avisar. Faltaban seis meses para que termine mi contrato en el Olimpia”, contó Landaida a FALG (1080 AM), sobre su salida.