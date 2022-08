Oficialismo se desmorona y juicio político pierde fuerza

Precisamente, los votos que faltan son los de los liberales aliados que responden a Honor Colorado y más concretamente a Horacio Cartes.

Para el diputado de Fuerza Republicana, Hugo Ramírez, así como lo hizo el vicepresidente, también debió renunciar Horacio Cartes.

“Ahora entramos en un proceso de revisión interna en búsqueda de fortalecer las instituciones. ¿Qué espera Horacio Cartes para bajar su candidatura? Lo que hace el vicepresidente es lo que corresponde, quedarse a defender algo como esto es poner en riesgo las instituciones, ya va a tener tiempo de exponer sus argumentos, pero la sospecha y las declaraciones de la embajada le obligan con mucha valentía a poner al partido y al país por sobre las ambiciones políticas. Eso también muestra a que nosotros le damos importancia”, apuntó.

El caso debilita aún más el juicio político, que se espera sea tratado el martes, aunque no habrá votos. “Ahora tenemos que exigir la depuración de la Fiscalía, y seguir apostando por los proyectos de ley que promueven el desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza el fortalecimiento de los servicios de salud y educación, tanto como todo lo que permita la seguridad física y jurídica de las instituciones. Vuelvo a repetir, ¿qué hace Horacio Cartes que no renuncia a su candidatura? ¿Por qué no se presenta a declarar en la comisión bicameral que investiga el lavado? La impunidad del crimen organizado y el financiamiento a grupos terroristas son el mayor de los problemas que tenemos en este país”, destacó Ramírez.

El grupo que encabeza el pedido de juicio político está compuesto por los 15 liberales de los 18 que quedaron en la sala de sesiones, cuando la decisión fue abandonar para dejarla sin cuórum, debido a que no había votos para su aprobación. Pese a que votaron a favor del juicio político, ayudaron al cartismo dando cuórum. Por eso presentan un nuevo libelo, con el fin de limpiar su nombre.

Los tres liberales restantes (llanistas) no entran en este grupo ya que son aliados de Honor Colorado y no responden al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Su voto fue por la abstención.