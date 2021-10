Nueva línea aérea de carga operaría con bandera paraguaya

La nueva línea aérea de transporte de carga tendrá como base el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi que sirve a la ciudad de Asunción, y en estos momentos, estaría en proceso de formación, según anunció el sitio web especialista en información sobre el movimiento aeronáutico mundial a nivel local, que se basa en información extraoficial.

Sebastián Agüero, portavoz de Isgeair FBO SA, la firma que gestionaría e invertiría en la nueva compañía, declaró a un medio afín a aeronáuticapy.com, desde Barcelona, España, que la empresa pretende operar una aeronave Boeing 737-200F con capacidad para 20 toneladas en rutas regionales y otra Boeing 757-200F para 36 toneladas para conexiones de media y larga distancia.

Agüero señaló que ambos aparatos, que portarán matrícula paraguaya (ZP), ya se encuentran bajo revisiones técnicas y acondicionamiento para su próxima incorporación a la flota de la aerolínea, aún sin nombre de fantasía.

Sin embargo, las autoridades de la Dinac aún no oficializaron la información sobre el pedido realizado por Isgeair FBO SA, una empresa que ya opera en el país y brinda servicios generales de aeronáutica y despachos de vuelos y operaciones internacionales. No obstante, aunque no se brindaron mayores detalles al respecto, se estima que la línea aérea comenzaría a funcionar a fines de este año o principios del 2022.