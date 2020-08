“Nos supera lo que estamos viviendo”, afirma doctor

“Nos supera todo lo que estamos viviendo. No es algo que nos hayan enseñado en la Facultad de Ciencias Médicas, es muy superior. Tengo un ejercicio de 30 años de profesión y esto supera todo”, señaló.

Refirió que esto está desbordado. “Ya no tenemos ánimos, lo que hace difícil la tarea al sector de blanco, ya que comienza a cansarse por los improperios propios de una ciudadanía que ya no tiene límites, que ya no tiene respeto a sus autoridades ni a su sector de blanco”. Asumió que debido a las largas horas de trabajo y el cansancio, en algunas ocasiones los médicos no responden de forma adecuada a los pacientes.

“Finalmente nosotros estamos para brindar una atención con calidad y calidez, pero cuando vemos un exabrupto como ayer se mostró en donde la gente pedía entrar a terapia intensiva para poder ser derivadas al Ineram porque no querían ir a otros centros y todo esto se vuelve más difícil y es una lástima; entiendo la ansiedad de la gente, pero nuestro trabajo es incesante. Le brindamos una cama a una paciente con problemas crónicos que no salía de su casa, la cual fue infectada por los parientes“, comentó e instó a la ciudadanía a cuidarse.

“Estas personas no deberían estar en esta situación; sin embargo, estamos cayendo y la cosa se vuelve difícil; cuando toda una familia enfrente esta enfermedad y tenemos una avalancha de pedidos no vamos a dar respuestas, ninguno de los hospitales”, señaló.

Sostuvo que existe un sistema regulador que es a través del servicio de ambulancias del SEME, donde hay un médico regulador que dice la disponibilidad de camas en cada uno de los servicios. Contó que el jueves la familia de una persona infectada con Covid que estaba siendo atendida en el sector privado insistió en que fuera internada en el Ineram porque ya no podía solventar los gastos en donde estaba.

“Nadie debe de ir de hospital en hospital pidiendo una cama; para eso hay un sistema encargado de decir los lugares que están disponibles y en qué lugar; llegamos a un nivel de fatiga, de cansancio, no dormimos. Las presiones son abrumantes y esto todavía no comenzó. Vamos a ver cosas peores en el transcurso de la próxima semana”.

Reiteró que piden a la ciudadanía que sigan las recomendaciones que se han dado para evitar contagios masivos y evitar que el sistema sanitario se sature.

“Esto es una realidad. Nosotros tenemos nuestras limitaciones. Vamos a dar batalla en todo lo que podamos mientras aguantemos también”, afirmó.