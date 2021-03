Nomadland coronó a Chloe Zhao con un premio histórico

Zhao se llevó además el Globo de Oro a la Mejor Dirección, segunda mujer en triunfar en la categoría de Dirección, después de que lo hiciera Barbra Streisand con Yentl en 1984.

Asimismo, Chadwick Boseman fue condecorado con el Globo de Oro al Mejor Actor por el drama de los años 1920 La madre del blues, seis meses después de su muerte por cáncer a los 43 años.

EN DETALLE. Nomadland está protagonizada por la oscarizada Frances McDormand (Fargo 1996 y Tres anuncios por un crimen 2017), junto a un grupo de no actores no profesionales que realmente viven en la carretera, sobreviviendo apenas con trabajos serviles.

“Quiero agradecer especialmente a los nómadas que compartieron sus historias con nosotros”, dijo Zhao, nacida en Pekín hace 38 años, al aceptar su premio como mejor directora.

“Para todos los que han pasado por este difícil y hermoso viaje en algún momento de sus vidas, esto es para ustedes. No nos despedimos. Decimos ‘nos vemos en el camino’”, agregó, al agradecer el Globo de Oro a la Mejor Película.

La cinta lanzó al estrellato a la directora de 38 años, pero también lideró Songs My Brothers Taught Me (2005), The Rider (2017) y Eternals (2021). Durante el Festival de Cine de Venecia ganó en la misma categoría un León de Oro. AFP/Internet