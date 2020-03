Treinta y cuatro años después, Romerito habla con ÚH desde su Luque natal. Como cualquier hincha paraguayo, pero más aún como un referente de aquella selección, Romerito opina: “Le veo con muchas dudas, no la veo muy aplomada”. Es, por supuesto, la particular voz que de Romerito conocemos. Prosigue: “Se hizo un trabajo, pero no continuado, todo fue de manera muy aislada. Lo que pasa es que no se juega con futbolistas de la casa, no se trabaja con una Selección casera”.

Darle amistosos a una selección casera “es lo que se podría haber hecho, aunque no sabemos si será lo suficiente para llegar”. Tiene, además, un par de argumentaciones para defender un equipo permanente de no foráneos: “Falta darle confianza a los jugadores locales, especialmente a los más jóvenes que van surgiendo con buen nivel. Es que va a llegar el momento en que vamos a necesitar de ellos”.

Además, habla de la ventaja que supone contar en el país con los jugadores por más tiempo, “así en las eliminatorias podemos tener un equipo con rodaje”.

Una buena ocasión para conseguir la cohesión grupal de futbolistas de clubes paraguayos es, según Romerito, la Copa América a disputarse en Argentina y Colombia en junio próximo. ”Creo que para la Copa América que viene Paraguay tiene que prepararse con jugadores de la casa, para foguear a los futbolistas jóvenes y para competir con los mejores”, afirma.

“Creo que, si entramos con el pie derecho en estos primeros partidos, podemos clasificar”, confía el viejo ídolo del Spvo. Luqueño y Fluminense.