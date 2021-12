No hubo acuerdo sobre la tarifa y estudio sube al Consejo de Itaipú

En el Directorio Ejecutivo de la Itaipú Binacional (IB) no hubo consenso ayer durante la reunión ordinaria en la que se analizaron las bases presupuestarias para el 2022, que incluye a la tarifa de energía, punto que se está discutiendo a nivel de las altas partes contratantes; es decir, los presidentes de Paraguay y Brasil, Mario Abdo y Jair Bolsonaro, respectivamente.

El director paraguayo de la hidroeléctrica, Manuel María Cáceres, contó que Paraguay se mantuvo en la posición de continuar pagando USD 22,60 kW mes, mientras que el país vecino solicitó bajar los números a USD 18,95 kW mes. Se realizaron las tres votaciones establecidas por reglamento y hubo paridad de votos, por lo que la resolución se deja ahora en manos del Consejo de Administración.

“Se analizó la base presupuestaria. Paraguay expuso la propuesta sosteniendo que la tarifa continúe en USD 22,60 kW mes, y Brasil explicó sus razones para que baje a USD 18,95 kW mes. Las propuestas se votaron y no hubo mayoría por ningún lado, cada uno voto por lo suyo y sube al Consejo”, explicó Cáceres.

Detalles. Cáceres detalló que las exposiciones de ambas partes fueron muy cordiales, y destacó el diálogo a pesar del desacuerdo en el precio de la tarifa. “El proceso debe seguir, por eso lo analizamos en el Directorio y ahora le tocará al Consejo de Administración. Hay muy buen diálogo, permanente, a nivel técnico y también a otros niveles”, contó el director.

En este sentido, el pasado 24 de noviembre, Mario Abdo se reunió con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y había confirmado que expuso la postura paraguaya sobre la tarifa. El mandatario también detalló que hablaron sobre la revisión del Anexo C, pero no se anunció ningún acuerdo sobre la tarifa, y hasta ahora no cierran los números.

Ambos mandatarios, como altas partes contratantes de Itaipú, se reunieron por primera vez para ver la posible salida política, pero las conversaciones quedaron “en cuarto intermedio”. Los presidentes tienen previsto reunirse de vuelta el 13 de diciembre en Carmelo Peralta, para acordar la tarifa e iniciar las obras de un puente entre Paraguay y Brasil.







MIEMBROS DEL DIRECTORIO EJECUTIVO

Paraguay

Director general: Manuel María Cáceres Cardozo.

Director técnico: Luis Gilberto Valdez González.

Directora jurídica ejecutiva: Iris Magnolia Mendoza Balmaceda.

Director administrativo ejecutivo: Alberto Cabrera Villalba.

Director financiero: Carlos Fabián Domínguez Azuaga.

Director de Coordinación Ejecutivo: Miguel Ángel Gómez Acosta.

Brasil

Director general brasileño: João Francisco Ferreira.

Director técnico ejecutivo: Celsolar Torino.

Directora jurídica: Mariana Favoreto Thiele.

Director administrativo: Paulo Roberto da Silva Xavier.

Director financiero ejecutivo: Anatalicio Risden Junior.

Director de Coordinación: Luiz Felipe Kraemer Carbonell.