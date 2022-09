Niegan partidismo en Guairá

Trató de mentiroso al presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos. “El Sinadi no puede representar a Hugo Vázquez porque no es director de institución educativa. Ellos representan a directores. No tiene legitimidad para representar a Hugo Vázquez. Aparte de irresponsable y mentiroso no tiene legitimidad”, apuntó.

Arce dice que es irresponsabilidad porque en el gremio no conocían el proceso en contra de Vázquez. Además, agregó que la directora educativa de Guairá, Milena Alonso, no tiene nada que ver con la movida, pues el empleado depende de la Dirección de Asesoría Jurídica del MEC.

Más denuncias. Miguel Marecos redobló la apuesta y arrimó otra denuncia al ministro de Educación, esta vez en una supervisión de Ñemby. “En reemplazo de una supervisora asume el miembro del comité de una seccional colorada de Ñemby, Fernando Alonso”, indican en una nueva nota. La segunda denuncia no tiene aún respuesta del Ministerio.