Nicanor fustigó “a las élites que buscan atajos para llegar al poder”

Ayer, fue el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte, el encargado de defender a Abdo Benítez durante el acto oficial en Misiones donde estuvo el jefe de Estado.

El ex presidente de la República dio algunos consejos a Mario Abdo, cuya gestión recibe permanentes críticas. Le señaló que el dolor templa el carácter y que no hay aprendizaje sin dolor.

Dijo que hay agoreros que creen que Paraguay no saldrá adelante. “La estabilidad no se va a perder por la mezquindad de pequeñas élites políticas. La estabilidad no se va a perder por la ambición desmesurada de pequeños grupos que buscan atajos del poder”, apuntó Nicanor.

Remarcó que esa estabilidad solamente se va a perder si se da la espalda al pueblo, siguiendo así la línea de otros referentes de Añetete que llenan de elogios al presidente de la República en los actos para aminorar las críticas de sus adversarios políticos y de un sector de la sociedad.

“Tu liderazgo se ha construido en base a la lucha, a la batalla electoral. Nadie te regaló absolutamente nada”, significó Nicanor ensalzando la figura de Mario Abdo.

Acotó que no es fácil gobernar pero que a pesar de las adversidades, “van a terminar haciendo un gran gobierno en el Paraguay”.

Noticias falsas. En un tramo de su discurso, el director paraguayo de la EBY lanzó un mensaje a los jóvenes que recibieron becas señalando que deben tener la capacidad de discriminar las noticias falsas y tengan conciencia crítica. “Con las redes sociales se democratiza la información pero también se democratiza la desinformación; la mentira”, apuntó el ex presidente.

Dijo que una sociedad que no tiene esa capacidad termina siendo esclava de las mentiras. Pidió no caer en el pesimismo porque termina paralizando.

A través de Yacyretá, en el acto de ayer entregaron 941 becas universitarias por una inversión global de G. 1.882 millones. Durante la actividad oficial, el presidente de la República verificó el avance de la construcción de viviendas sociales en Villa Florida y la construcción de la futura costanera. Se firmó un convenio de cooperación con la Gobernación para apoyar al Consejo de Fortalecimiento Departamental a fin de promover proyectos de producción para la seguridad alimentaria por G. 1.818 millones.



