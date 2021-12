Nicanor confirma que no pugnará por ANR y dice que Abdo está habilitado

Duarte Frutos fue consultado por el tema tras la oficialización de la candidatura del también ex mandatario Horacio Cartes, quien es líder de Honor Colorado.

“Yo no voy a ser candidato. Nuestro candidato es el Presidente de la República. Me sorprendió las declaraciones de Filártiga porque no se si lo hizo con la venia de Cartes. La lectura que se puede tener es que hay un temor a la candidatura de Mario Abdo Benítez en Honor Colorado, cosa que no creo porque a Cartes lo veo muy seguro. Abdo está habilitado. El ejercicio de la conducción partidaria sería después de terminar su mandato en todo caso, pero eso se va a resolver en marzo”, expresó.

Indicó que si el Presidente Mario Abdo desistiera de competir contra el candidato de Honor Colorado, apostaría por una figura joven.

“Ya que hace falta una renovación de los cuadros y también del pensamiento”, sostuvo.

En ese sentido, el ex presidente citó a Colym Soroka y a Mario Varela entre las figuras jóvenes y dió como ejemplo a Chile, cuyo nuevo presidente, Gabriel Boric, tiene 35 años.

“Nadie es imprescindible en el partido, ni Marito, ni Nicanor ni Cartes. El partido está por encima de las particularidades o de las ambiciones personales, el pueblo colorado está por encima de cualquier individualidad, aunque esa individualidad fuese gravitante, el partido está por encima”, añadió.

Agrado. Precisamente, el diputado Colym Soroka fue consultado sobre las declaraciones de Nicanor.

“Creo que no hay ningún militante que no sueñe con eso. Desde muy joven fui seccionalero, ¿a quién no le gustaría?”, señaló.

No obstante, dijo que su candidato también es Mario Abdo.

En octubre pasado, Abdo se refirió a la propuesta que le hizo un grupo de senadores oficialistas de presentarse como candidato para la titularidad de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. En ese momento sostuvo que no cometerá el error de ejercer dos cargos de manera simultánea.

El pasado viernes, Marito volvió a eludir el tema y sostuvo que en marzo volvería a hablar del punto.



