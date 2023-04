Nenecho no rinde Fonacide desde hace 4 años y alardea de obras de antecesores

Los representantes de la organización abordaron la administración de Arnaldo Samaniego, Mario Ferreiro y Nenecho Rodríguez. Concluyeron que ninguna de las tres gestiones realizó inversiones con el Fonacide siguiendo la priorización oficial del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). “Y lo que se ha planificado en esta administración ni siquiera ha llamado aún, tampoco va a beneficiar a las escuelas más necesitadas y es algo que la Junta puede hacer que cambie”, expuso David Riveros, representante de ReAcción.

En la gestión de Nenecho los montos de las adendas ya se triplicaron (ver infografía). Sobre el punto, señaló que no deberían existir si la planificación es correcta y si es que los precios no aumentan y se terminan en los plazos fijados.

En cuanto al porcentaje de ejecución en: infraestructura, equipamientos y alimentación escolar, en la administración de Rodríguez no se puede determinar por qué sigue ejecutando saldos del Fonacide de administraciones pasadas.

“Rodríguez incumplió requisitos para recibir Fonacide por 4 años”, indicó Riveros.

El grupo propuso invertir recursos atrasados desde 2017 siguiendo la priorización de cada año, además, instalar una mesa de trabajo con la comunidad educativa y el MEC dada la situación excepcional de 4 años de ausencia de inversión en las escuelas.

Hasta la fecha la actual administración solo realizó una licitación propia para obras por G. 155 millones. Riveros indicó que las inversiones en obras entregadas y publicadas por la Municipalidad son resultados de adendas de licitaciones del 2018 de la administración anterior.

Detalló que la Comuna tampoco incluyó en el plan anual de contrataciones 2023 licitaciones para infraestructura y almuerzo escolar. Las licitaciones de Fonacide datan del 2021.

Ediles incómodos. Durante la sesión, los ediles oficialistas se mostraron incómodos con la presentación sobre las irregularidades. Tampoco se le dio espacio a una madre para hablar sobre el deterioro de la escuela General Díaz, cuya infraestructura es consumida por el kupi’i (termita).

El presidente de la Junta, Luis Fernando Bernal, con ayuda de la encargada de protocolo, se encargó de despacharla antes de abrir la ronda de preguntas.

Excusas vs. evidencias. Entre las excusas más frecuentes de los municipios, en general, a la hora de ejecuciones, Riveros resaltó que son: "No alcanzan los recursos"; "La priorización no la hace la Municipalidad ni la Junta"; "Burocracias del MEC generan atrasos"; "Persecución política / Victimización".

Sobre la primera excusa, en el caso de Asunción recordó que desde el 2012 hasta el 2018 Asunción ha recibido G. 57.000 millones del Fonacide, siendo el tercer Municipio más beneficiado, pese a no haber recibido el fondo durante más de cuatro años.

Además, en el 2020 la Municipalidad de Asunción tenía un saldo aproximado de G. 10.000 millones. Los representantes de la organización expresaron que la Municipalidad participa de la cocreación del listado de priorización y firma de las actas. El MEC tarda en promedio hasta un mes para aprobar el listado de escuelas. Asunción casi no ha presentado pedidos al respecto.

A pesar de tener una dirección de Fonacide, se tiene el retraso para la inversión. Tampoco las inversiones integrales se sostuvieron en el tiempo. Además, menos del 40% de las escuelas han sido beneficiadas.

Las obras entregadas y publicadas por la Comuna son de adendas de licitaciones del 2018. David Riveros, ReAcción.