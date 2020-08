Necesidades distintas

Ambos cayeron en la ronda anterior, por lo que urge la victoria. El Santo cedió frente a Nacional por 2-0 mientras que el Kelito no pudo ante Libertad (2-1).

El Rayadito buscará sumar para salir de zona de descenso directo (se encuentra penúltimo), mientras que el elenco de la banda apunta a acomodarse en la parte alta y no perder de vista el pelotón que aspira a una copa internacional.

DUROS CUESTIONAMIENTOS. En comunicación con Fútbol a lo Grande (1080 AM), el presidente de River Plate, Carlos Ortega, cuestionó la labor arbitral: “Tiene que mejorar el arbitraje para todos. Hace cuánto tiempo está este director (Horacio Elizondo) y tenemos siempre los mismos problemas”.

El detonante fue la acción que desembocó en el penal para Libertad, en la derrota del fin de semana: “Si esa jugada pasaba en el área de Libertad el árbitro no iba a cobrar penal para River. Nos ganaron con un penal redudoso, Torales me dijo que le rozó la mano. Un ejemplo, ¿por que a Cerro no le cobran penales en contra? Porque es Cerro”.

Ortega también reprochó el comunicado del cuerpo arbitral en donde se cuestiona la presencia de personas no acreditadas: “Nota cobarde, para eso están la gente médica de la APF, se toman atribuciones que no les corresponde; por qué no denuncian con nombre y apellido”.