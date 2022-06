Narváez también recibió pedido de Erico, dice Osorio

Osorio volvió a citar ayer también en su relato a la diputada Jazmín Narváez, de Central. “El diputado Erico Galeano le hace el pedido días después a la diputada Jazmín Narváez, sin intermediarios”, relató y señaló que la misma legisladora corroboró ese dato.

Narváez aún no dio su versión al respecto. Cabe mencionar que la diputada buscará su reelección en el siguiente periodo y se perfila para ser la candidata número 1. Otro candidato es Hugo Sosa Pasmor, a quien se lo ve en varias fotos de los actos realizados junto al senador Derlis Osorio.

Además, Osorio mencionó al actual presidente del club deportivo Capiatá y precandidato a diputado, Ezequiel Ramírez Barreto, como el intermediario.

“Ramírez Barreto me pidió las gestiones para hacer ese movimiento porque saben que yo no tengo tal cantidad de dinero. En ese momento no sabíamos ni quién era Marset”, comentó también Osorio.

Ante esto, Ramírez Barreto salió a negar el hecho en diversos medios de su supuesta participación en el pedido de dinero para Marcet.

“Acá el ataque no es hacia Erico Galeano, acá el ataque es hacia mi persona”, manifestó el dirigente, quien agregó que el senador esperó hasta este momento cuando se confirmó su candidatura a la diputación por Honor Colorado. “Se da la particularidad y la casualidad que denuncie en este momento”, dijo. Mencionó también que la amistad entre Erico Galeano y Osorio era más fuerte que el relacionamiento que él tenía con ambos, por lo tanto, si existiese un pedido de dinero, podía hacerlo mejor el diputado al senador.

Cabe recordar que Osorio denunció este hecho el miércoles, pero supuestamente el pedido de dinero se dio en noviembre, y en ese entonces no se sabía públicamente a qué se dedicaba Marset. Tampoco se sabían los vínculos del diputado con narcotraficantes.

En febrero, salta el nombre del futbolista Marset como uno de los líderes de una banda de narcotraficantes que se encarga de enviar droga a Europa. También se supo que está detenido en Emiratos Árabes y el vínculo con el diputado Erico Galeano, quien escaló en el movimiento Honor Colorado, ya que Horacio Cartes le ofreció ser candidato a senador.

Osorio dijo que con el operativo A Ultranza en marcha comenzaron a salir muchas informaciones y que empezaban a involucrarlo.

“Él (Erico Galeano) comienza a exponerme públicamente en este tema muy delicado y es por eso que yo me acerco a la fiscala general del Estado”, acotó y dijo que Santiago Peña también quiere involucrarlo.