Nakayama instó a la autocrítica y a ser “buen perdedor”

“El partido tiene que hablar a sus afiliados, debe ser sincero y ser buen perdedor, y a partir de ahí empezar el proceso de autocrítica, sanación y recuperación política”, dijo a la Monumental AM.

Añadió que si bien el PLRA es de forma indiscutible el mayor partido de oposición, hoy adolece de serios problemas. Para explicar el fenómeno apeló a comparar al PLRA a un órgano del cuerpo humano.

“Si el PLRA fuera un órgano importante, ponele el corazón, y tiene arritmia, hace que el resto del organismo funcione mal. Entonces, lo que hay que hacer es curarle, si no, no va a funcionar como organismo en el 2028 y vamos a tener una derrota peor, donde no vamos a salir airosos y la República quizás sea la perjudicada”, refirió.

Reiteró que hay que dar vuelta de página a esta elección y saber perder. “Yo por lo menos quiero ser un buen perdedor, no tengo ninguna duda que perdimos. Tenemos que tener una autocrítica. Primero, dentro de la oposición, que no pudimos juntarnos entre todos”, prosiguió.

Reconoció que el fenómeno Paraguayo Cubas de Cruzada Nacional, que representa al hartazgo ciudadano de la política actual, también golpeó al PLRA. Indicó que hay que observar de cerca el fenómeno donde se origina Cubas, que es el Este, y allí apoyar al otro líder emergente que es el intendente esteño Miguel Prieto.

Renovar. Bajo este precepto se reunieron ayer Nakayama y el gobernador electo de Central, Ricardo Estigarribia.