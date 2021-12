Nadia es nombrada Hija Dilecta de Asunción

“Qué honor, qué felicidad. Una de las cosas que yo me propuse al presentarme en el Miss Universo fue que la gente pueda conocer nuestra cultura, nuestro talento, porque hay gente tan talentosa en Paraguay, nuestro idioma, el idioma guaraní que es tan dulce. Y yo creo que lo logré”, indicó.

Mensaje. En un momento dado, la soberana destacó que el concurso de Miss Universo no es solo belleza, sino que conlleva una gran responsabilidad y preparación. “Lo que sostengo es que tenemos las puertas abiertas, porque todo el mundo está hablando de Paraguay. Yo creo que mi sucesora, las próximas generaciones que van a estar representándonos en este concurso que es muy importante, que no hay que verlo solo como un concurso de belleza, porque en realidad es una preparación. Ellos no están buscando a la mujer más hermosa, más bien es un conjunto, una preparación mental, sicológica, espiritual, cultural, hay que estudiar”, añadió.

Recalcó que su preparación no solo fue pasarela, peinado o maquillaje, sino más bien una preparación emocional y sicológica por la gran responsabilidad que conlleva ser Miss Universo. “De eso se trató mi preparación, no solo fue pasarela, maquillaje, peinado. Fue una preparación de estudio, de cultura, de historia, de idiomas, es una preparación para toda la vida, yo estoy a disposición para la que quiera seguir con este legado de Paraguay para traer en algún momento la corona”, agregó.

La vicerreina no descartó la posibilidad de apadrinar a las próximas Miss Universo Paraguay, ya que cree que la experiencia que vivió puede ser de gran ayuda para quien desee traer la corana a nuestro país. “Yo feliz de la vida para ayudarlas. Ya pasé por eso, ya sé cómo funciona, ya sé mi experiencia. Cuando tomo algo, lo voy a hacer bien; si no, no lo voy hacer. Yo me meto muy de lleno en lo que voy a hacer. Por supuesto que para mí fue muy duro. Tenía días sin dormir, es estar a las corridas. Pero yo feliz de la vida de sentarme, contarles mi experiencia y ayudarlas y prepararlas”, recalcó.

Mensajes. Para Ferreira, este 2021 fue el mejor año de su vida, lleno de reconocimientos, compromisos, retos y sorpresas. El concurso era algo que no estaba en sus planes, pero la deja con una gran satisfacción y gratitud con todas las personas del país y del mundo, quienes la coronaron como la “Miss Universo sentimental” y espera que este 2022 sea mucho mejor, y que pueda seguir cumpliendo sueños y llevar la bandera de Paraguay en alto. “La verdad es que estoy superagradecida con todas las personas. No puedo tener un mejor año 2021 y esperando que el 2022 sea aún mejor para seguir cumpliendo mis sueños. Esto es un compromiso que no se acaba, sigo siendo Miss Universo Paraguay, una de las cosas que quiero es motivar e inspirar a niños, adolescentes incluso a los adultos, entonces mi compromiso como paraguaya, como ciudadana no se acaba ahora ni en un año, mi compromiso es para toda la vida”, finalizó.



RECONOCIMIENTO. Nadia Ferreira reside en Asunción desde hace ya varios años. Ayer fue distinguida por la Municipalidad de dicha ciudad como Hija Dilecta.