Nacho Masulli: “Cuando la gente es feliz todo es mejor”

Cambios. Para Masulli este 2021 fue un año extremadamente complicado a nivel país por todas las situaciones vividas pero al mismo tiempo esta misma situación reflejo lo mejor que tiene el paraguayo: La solidaridad. “Yo no recuerdo haber tenido un año de vida tan complicado como este, pero al mismo tiempo esta situación sacó una de las mejores características que tiene el paraguayo que es la solidaridad. Las ganas de ayudar al que está pasando mal, unirnos en momentos difíciles así que quiero rescatar eso. Hay cosas lindas con las que nos podemos quedar, lo importante es resaltar lo genial que es el paraguayo”, expresó.

En lo personal, menciona que fue un año que le llenó el corazón por todo lo que le tocó vivir de cerca con la red solidaria que armó con ayuda de su familia, además de que detrás de todo lo que hizo no buscó reconocimiento, solo buscó dar una mano al que necesita. “Me tocó ser un canal para tanta solidaridad, fue una experiencia de vida que hasta ahora no creo que me tocó vivir pero que me llena el corazón de alegría y estoy más que feliz y cuando recuerde el 2021 a pesar de las cosas malas van a ser estas cosas hermosas las que se queden en mi”, indicó.

Sus expectativas para este 2022 son muy amplias. Primero como país y luego en lo personal. A nivel país espera que avancemos y aprendamos de nuestros errores para mejorar, en tanto en lo personal espera cumplir su sueño de jugar en primera. “Tenemos que usar esas virtudes que tenemos para sacar lo mejor de nosotros y no hablo solo desde la política, hablo desde la gente en si. Dejemos de lado ese pensamiento que en Paraguay las cosas son malas, que así nomás luego es o que nunca va mejorar, porque este año hubo muchas cosas que nos demostraron que si se puede hacer mejor las cosas. Me gustaría que cambiemos el chip que tenemos del no podemos y sepamos que podemos llegar lejos, hacer un cambio y hacer bien las cosas”, refirió.

Mensaje. Nacho agradece el cariño de la gente y espera que todos sean muy felices. “ Es muy lindo, de verdad que el cariño de la gente que recibí en todos estos meses y sigo recibiendo hasta ahora, por lo que hicimos, no tiene precio y estoy más que agradecido con la vida por esto, porque no hay nada más lindo que el hecho de que la gente te quiera, me hace feliz y te hace sentir que hicimos bien las cosas y me llena el corazón de verdad”, agrega.

“Mis deseos para todas las personas que lean esto es que sean felices. Cuando yo quiero desear algo bueno a alguien lo primero que me viene a la mente es desear felicidad porque nada se compara con ser felices y creo que es algo que cada uno encuentra a su manera. Yo no les puedo decir hagan esto o lo otro, si no que piensen y busquen qué los hace felices y lo que les llene el corazón”, finalizó.



Destacado del año. Nacho Masulli es un ejemplo de solidaridad. Con su red solidaria ayudó a cientos de paraguayos.