Muñoz: Los muchachos merecían este título

“Fue un gran campeonato pospandemia; logramos esa regularidad que no teníamos antes, sufrido porque hubo partidos muy parejos, equipos que no regalaron nada, y queda disfrutar un poco, corto ya que el Clausura está cerca”, puntualizó el experimentado guardameta que estuvo presente en los 21 juegos.

Abordando el tema grupal, el Popi expuso: “Lo de los compañeros fue espectacular, desde el primer partido que ganamos ante Libertad nos dio esa confianza para despegar, Alexis Duarte, definitivamente, fue la revelación, al igual que Enzo Giménez y todos los muchachos, hasta a los que les tocó jugar poco, colaboraron mucho, los compañeros que desde afuera apoyaron, el grupo se merecía este título”.

El golero extendió su vínculo hace un mes a lo que planteó: “Renové por un año más hasta diciembre del 2021, me siento muy cómodo en Cerro, si bien el año pasado no la pasé muy bien porque no me tocó jugar, ahora es totalmente diferente, se siente lo que es jugar en el más popular”.