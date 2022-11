Mundialitos

Messi entrena normal y estará ante México

Pese a los rumores de una lesión en el tobillo, Lionel Messi activó ayer con normalidad en el predio de la Selección Argentina y no se perderá el juego de mañana ante México desde las 16:00.

Los cambios pasarían por el ingreso de Lisandro Martínez en reemplazo de Cristian Romero en defensa; en cuanto a la zona de volantes, Alejandro Gómez dejaría su lugar e ingresaría Alexis Mac Allister en un partido que Argentina debe ganar como sea para evitar una eliminación tempranera del Mundial como le pasó en Corea-Japón 2022.



El Tata no cambiará e hinchas se pelean

Gerardo Martino, seleccionador de México, advirtió que su equipo seguirá jugando de la misma forma apuntando a vencer a Argentina.

“Contra Argentina tenemos que jugar el partido que necesitamos jugar. Ahora serán dos finales para cada uno de los integrantes del grupo”, señaló el Tata en conferencia de prensa.

La nota negativa en la previa al choque entre Argentina y México se vivió en las calles de Doha, donde hinchas de ambas selecciones se trenzaron a golpes en un espectáculo bochornoso.



Flick admite que ya no le quedan “balas”

Hansi Flick, seleccionador alemán, aseguró que quedaron contra la espada y la pared tras la sorpresiva caída ante Japón en el debut mundialista.

“Hemos estado analizando muchas escenas de nuestro partido. En los primeros 70 minutos hicimos muchas cosas positivas, pero si entras al detalle, hay que mejorar cosas. No nos quedan más balas. La bala que se podía malgastar la malgastamos ya”, analizó Flick en charla con medios.

“Hay que ganar el domingo (a España) para poder gozar una última oportunidad en el último partido (a Costa Rica)”, dijo el adiestrador.