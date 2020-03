Multitienda suspende actividad laboral

El comunicado reza lo siguiente: “La empresa Feria Asunción SA (...) ha resuelto suspender los contratos de trabajo de todos sus empleados de todos los locales, desde el próximo día 1 de abril hasta el 12 del mismo mes y año en curso”.

La medida obedece a la intención de evitar que la suspensión de los contratos sea por un tiempo mucho mayor al que se aplica en este momento y para que sus empleados mantengan su fuente de ingreso.

Igualmente, Fundación Visión, que presta atención oftalmológica, preferentemente a personas de la tercera edad, decidió solicitar la suspensión laboral por 90 días, hasta tanto se estabilice la situación sanitaria y no se ponga en peligro a sus pacientes. Anunció que una vez superado el tiempo solicitado de suspensión, reintegrará a todos sus trabajadores.

Sin entrada. El viceministro del Trabajo, Luis Orué, comentó que no recibió aún el pedido de suspensión de actividades laborales de Feria Asunción, aunque señaló como positivo que la empresa comunique de una vez y por este medio a sus trabajadores que suspenderá la actividad laboral por 15 días, por la imposibilidad de convocarlos a todos. Indicó que no sabe si concederá o no el permiso, pero, por lo que él entiende, en el último párrafo del comunicado de la empresa se da a entender que pagará los salarios.

De todas maneras, el funcionario expresó que cuando reciba el pedido de esta empresa analizará en detalle si corresponde o no concederle el permiso.

Paralelamente, informó que ya cuenta sobre su escritorio con 50 pedidos de suspensión y que estaba estudiando 12 en detalle ahora, porque a pesar de que cuenta con un equipo de abogados que estudia cada pedido, él tiene que volver a leerlos para ver si cumplen con los requisitos exigidos, antes de concederlos o no.