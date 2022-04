Mujer denuncia supuesto hostigamiento de su ex pareja que afecta a sus hijos

En la versión de la mujer, su ex marido (G. D. G.) la denunció por calumnia y constantemente realiza amenazas. La mujer pidió justicia, ya que el hombre no la deja supuestamente trabajar en su profesión de repostera.

ACOSO. La denunciante dijo haber sufrido maltrato sicológico por parte del hombre. “Al separarme, comenzaron las amenazas, acoso, persecución, calumnia, no me deja trabajar tranquila, no deja de llamarme mientras trabajo, me cuestiona con quién les dejo a mis hijos mientras trabajo, me crea problema por cualquier cosa”, mencionó.

En diciembre del 2019, la señora lo denunció en la Fiscalía por violencia familiar, alegando que la hostiga constantemente, sin dejarle trabajar tranquila, preguntándole a dónde se va y que supuestamente usa a sus hijos. El caso, sin embargo, no avanzó.

También denunció manoseo contra su hijo de 10 años, por otro familiar, cuando estaba al cuidado del padre.

G. D. G. también ya realizó denuncias contra la mujer por calumnia y otros hechos. Actualmente hay un juicio por un régimen de convivencia y medidas de protección, con relación a los hijos.

RELACIONAMIENTO. El 16 de marzo de este año, la jueza Carolina Noguera ordenó que el padre tenga un relacionamiento provisorio.

Hace un mes, ella denunció que el padre retiró a la adolescente del colegio, sin el consentimiento de ella y que, supuestamente, ya lo hizo en varias ocasiones.

La defensa del hombre negó los hechos de hostigamiento. Mencionó que el padre se encuentra preocupado por la situación y que los menores hoy están siendo asistidos sicológicamente a raíz de los conflictos. Explicó que varias denuncias que la mujer hizo fueron desestimadas por falta de sustento.