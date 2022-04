Muere a los 92 años el autor Henry Patterson

El director ejecutivo de HaperCollins, Charlie Redmayne, afirmó que Patterson, nacido en Newcastle (Inglaterra) en julio de 1929, fue un “escritor clásico de suspense” y lo describió como un autor “instintivo, duro e implacable”. “He sido aficionado a Jack Higgins desde que tengo memoria”, dijo Redmayne, para quien fue “un privilegio” participar en la publicación de algunas de sus obras. “Su muerte marca el final de una era”, afirmó.

Entre sus éxitos figuran Comes the Dark Stranger; Hell is Too Crowded y To Catch a King, mientras que su última publicación, hace 5 años, fue The Midnight Bell, con la que logró volver a situarse en la lista de libros más vendidos del diario británico The Sunday Times. EFE