Cerro Corá y 12 de Junio vencieron en la arranque de la fecha 2 de la División Oro de fútbol de salón.

Cerro se impuso por 5 a 4 a La Merced y 12 de Junio a Zavalas Cué 7-1. A su vez, San Antonio y Varadero igualaron 4 a 4. La ronda prosigue hoy desde las 21:00 con los duelos: Capiatá vs. NSA (Colegio Ma. Auxiliadora), Paso Medín vs. Atenas (Seccional Villa Elisa) y Artemios vs. Fomento (Coronel Escurra). Mañana: Azucena vs. Universitario (Municipal de Oviedo) y La Cur vs. Occidental (Seccional 21).