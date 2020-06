Movilización por desalojo en Mercado 4

El desalojo, con maquinaria, se realizó en la madrugada del miércoles. Los comerciantes aseguran que la intervención fue arbitraria ya que están al día con el pago del canon, no fueron notificados previamente y les llama la atención el horario del procedimiento.

Desde la redacción de Última Hora intentamos tener la versión del director del mercado, Cristhian Bareiro, pero no contestó los mensajes ni las llamadas.

“Esto ocurrió a las 02:00 de la madrugada. No solo una casilla quisieron sacar, sino cuatro más. No pudieron porque más trabajadores que llegan a esa hora vinieron a apoyarnos. Pero no sabemos qué pasó de mi casilla ni de mi mercadería y la gente de la Municipalidad no aparece”, lamentó una de las afectadas, en contacto con Telefuturo.