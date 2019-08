Morán festejó en Italia

La final se disputó en la ciudad de Catania, en la isla de Sicilia, y el elenco de Sambenedettese superó a Viareggio por 6-5, en donde Pedro Morán se destacó marcando 4 goles. En semifinales, la victoria fue frente a Catanzaro por 7-4 y el paraguayo también fue clave al colaborar con dos tantos.

FELÍZ. Morán posteó en redes sociales tras la consagración: “No fue suerte, siempre fue Dios al mando. Gracias al Señor de arriba por todo esto que me ha dado; he caído y él me levantó para volver más fuerte. Campeón de la Serie A de Italia Beach Soccer. ¡Vamoooooos Sambenedetto. Gracias por todo, mi segunda familia!”.

Morán tuvo como hinchada a los integrantes del seleccionado paraguayo mayor, que se encuentra en Europa realizando una gira de preparación de cara a la Copa Mundial que se jugará en Asunción en noviembre.

Con relación al elenco Albirrojo Pynandi, la misma contempla varios encuentros amistosos ante selecciones como Francia, Alemania, Italia, Hungría, Moldavia y otros combinados de gran nivel del fútbol de playa italiana. La Copa Mundial 2019 se desarrollará en el Comité Olímpico Paraguayo del 21 de noviembre al 1 de diciembre.