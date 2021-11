MOPC urge aprobación de crédito para aumentar nivel de ejecución

Velázquez recordó que el Ministerio de Hacienda remitió recién en setiembre la solicitud de préstamo de USD 100 millones, que actualmente se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados. La propuesta ya tiene media sanción del Senado.

“Hacienda tenía que haber enviado ese pedido de préstamo programático de USD 330 millones al Congreso en marzo pasado, y no envió porque priorizó el financiamiento para paliar los efectos de la pandemia. No había espacio fiscal, y Hacienda envió recién en setiembre y no por 330, sino por 100 (...). Esperemos que salga antes de fin de año”, dijo Velázquez.

Agregó que pretenden repuntar la ejecución en los últimos dos meses del año, si bien son precavidos para hablar de récords, teniendo en cuenta la pandemia.

VITAL. Igualmente, el titular del MOPC, Arnoldo Wiens, tras la reunión con los legisladores de la Cámara Baja la semana pasada, había agradecido la oportunidad para explicar en qué consiste el préstamo de la CAF, qué cuentas pretenden pagar con él y destacó la importancia para seguir manteniendo activas las obras, generando empleo y desarrollo de infraestructura.

Wiens también insistió que el Presupuesto 2021, fijado para las obras que debían ser financiadas con recursos propios por aproximadamente USD 350 millones, fueron redireccionados a Salud, ante la pandemia de Covid-19, y ahora es importante saldar las deudas, debido a que la pérdida para el Estado paraguayo sería mayor si se llegan a dar por finalizadas las obras actuales.



Se llegó al 57% de obras a octubre

El MOPC ejecutó apenas el 57% de su presupuesto al mes de octubre, según detalló la cartera de Estado en un informe esta semana, cuando faltan menos de dos meses para que culmine el año. La cifra representa los recursos asignados a inversión física y el porcentaje hace referencia a un desembolso de G. 3,1 billones, de los 5,6 billones del presupuesto total de la secretaría de Estado para el presente periodo fiscal.

Recordemos que en el 2020 la ejecución del Ministerio llegó a G. 3.798.589 millones (G. 3,7 billones), lo que representó un 54% del total presupuestado; mientras que en el 2019 la cifra alcanzada fue del 58% del presupuesto disponible, alcanzando G. 3.188.703 millones (G. 3,1 billones).