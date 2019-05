Mongelós niega uso indebido de fondos

En una carta escrita, Mongelós niega disputa alguna con la ministra del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Carla Bacigalupo, por los fondos del Ministerio.

“Son informaciones desvirtuadas y alejadas de la verdad por parte de los funcionarios del Área Administrativa del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, dijo Mongelós en relación a las denuncias de malos manejos en su institución por parte de funcionarios que prefieren el anonimato.

Agregó que su intención es obrar de manera “responsable y transparente” dado a su calidad de servidor público, señaló por sus 15 años de función pública “siempre he separado mis actividades políticas de las profesionales”. Ratificó que las denuncias hechas en 2018 y 2019, con respecto al Sistema de Transferencia de Recursos (STR) generados en el Ministerio de Trabajo, a cargo de Carla Bacigalupo, para pago de funcionarios, bonificaciones y gratificaciones. Los recursos de la institución, en cambio, debe ir destinados exclusivamente para los fines de cursos de capacitación de Sinafocal. “En base a un estudio minucioso he encontrado gran cantidad de STR que han sido generadas desde la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio para financiar gastos que no son fines institucionales y programáticos de Sinafocal”, advirtió Mongelós. Por último, señaló que ninguno de los reportes señalados fueron contestados por Bacigalupo, pese a que consideró “peligrosos” que con fondos inherentes a Sinafocal se estén pagando otros contratos del Ministerio.